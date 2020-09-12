Erdoğan'dan Macron'a: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine tepki göstererek, "S&P kendine çekidüzen ver, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın. Netice aldın mı alamadın. Bundan sonra da alamayacaksın" ifadelerini kullandı. Erdoğan, kendisiyle ilgili açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Biz sizi Cezayir'den, Ruanda'dan tanırız" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Salgın şartları sebebiyle sınırlı bir toplantı yapmak zorunda kaldık. Salgının engellenmesi yürüyüşümüzü durduramaz. Salgınla mücadele kuralları üye çalışmalarında bizi yeni yöntemlere yöneltti. AK Parti 10.5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir.

"Altını çizerek söylemek istiyorum AK Parti milletin partisidir, 83 milyonun tamamının partisidir. Hakaret ve bühtan içermediği sürece her türlü eleştiriye kapımız sonuna kadar açıktır.

"Partimize emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşımızla irtibatımızı güçlendireceğiz

"Bir asır önce Anadolu'yu işgal edenler ile bugün Libya ve Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler arasında hiçbir fark yoktur. AK Parti ve Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi teslim almak, Türkiye'ye diz çöktürmek için her yolu deniyorlar.

"Türk milleti güçlüyse biz de güçlüyüz; Türkiye hedeflerine yaklaşıyorsa işimizi doğru yapıyoruz demektir

"S&P kendine çekidüzen ver, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın. Netice aldın mı alamadın. Bundan sonra da alamayacaksın. Biz zaten senin üyen de değiliz. Para mı istiyorsun ? Sana bir kuruş yok.

"Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, 'Bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz.' Söylediklerimi hazmedemediler"

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de daha net ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etmişti. Macron'un, "Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'ın Türkiyesi'ne karşı güçlü olmalıyız" sözleri Dışişleri Bakanlığı tarafından eleştirilmiş; ilk açıklama ise AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik, "Macron 'sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur" demişti.

Muhalefet partisi CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Macron'un sözleri için, "CHP olarak kabul etmiyor kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" eleştirisinde bulunmuştu.