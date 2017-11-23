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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Erdoğan, Soçi'deki Suriye Zirvesi'nde gerçekleştirdiği temasların ardından Rusya'dan ayrıldı

23 Kasım 2017 00:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 21.00'de Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan, Krasnodar Vali Yardımcısı Sergey Boldin, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pahomov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Soçi'den ayrıldı.

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