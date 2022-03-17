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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı

17 Mart 2022 19:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna’ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.

Erdoğan ile Klaus Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eş güdümü artırma hususunda mutabık kaldı. (DHA)

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