Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'da gerçekleştireceği resmi ziyaret için Roma'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Ciampino Havaalanı'nda Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Vatikan Protokol Müdürü Jose Bettancourt ve İtalya'yı temsilen Protokol Müdürü Riccardo Guariglia karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TSİ 21.24'te İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. İlk olarak Vatikan'da Papa Francis ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'yla Roma'da çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Gentiloni ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yanı sıra Vatikan tarafından Protokol Müdürü Jose Bettancourt, İtalya tarafından Protokol Müdürü Riccardo Guariglia ile Vatikan ve Roma büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Roma'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Francis ile yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek. Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

İtalya cumhurbaşkanıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili iş birliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.