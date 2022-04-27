Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le bir araya gelen BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

Guterres, dün Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. Putin, görüşmedne sonra Ukrayna ile diplomatik olarak da anlaşmaya varabilmeyi umduğunu, müzakerelerin yapıldığını ve onları reddetmediklerini söyledi.

Rus liderle Erdoğan da dün telefonda görüşmüştü. Kremlin Sarayı, Putin ile Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde sivillerin korunması, Mariupol'deki durum ve Karadeniz'deki Türk gemilerinin güvenliği konularının görüşüldüğünü açıkladı