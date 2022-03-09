Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e işgali doğru bulmadığımızı ama yaptırımlara da karşı olduğumuzu söyledim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MYK toplantısının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, yarın Antalya’da başlayacak diplomasi formunun önemine dikkat çekerek “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız, Rusya’nın toprak bütünlüğüne aykırı karara da ‘evet’ demeyiz” dediği öğrenildi.

Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili kurmaylarına bilgi veren Erdoğan “Uzun ve güzel bir görüşmeydi. Türkiye bir taraf seçmiyor. Haklıya haklı, haksıza haksız... Kendisini tekrar Türkiye’ye davet ettim. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile Ankara ya da İstanbul’da 3’lü zirve için bir araya gelmek istiyoruz. Kendisine uzun uzun tezlerimizi ve düşüncelerimizi anlattım. Haklı ve haksız olduğu noktaları söyledim. İşgali doğru bulmadığımızı ama yaptırımlara da karşı olduğumuzu ifade ettim” ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini doğru bulmadığını ancak, Rusya’nın bu süreçteki hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda tarafsız kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki 3'lü zirveyle ilgili, Ukrayna'nın önce zirveye katılmayı kabul ettiğini ancak daha sonra vazgeçtiğini aktardığını söyledi. Türkiye’nin araya girmesiyle her iki tarafın toplantıya katılmayı kabul ettiğini dile getiren Erdoğan, "Nasıl bir karar çıkar bilmiyoruz ancak gelinen aşama önemli" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya karşı yapılan yaptırımlarla ilgili “Sanatla ilgili yaptırımlar doğru değil, bunun Nazilerin yaptığından farkı yok. İşgalle böyle mücadele edilmez” dedi.