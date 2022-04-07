Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir

"Bizleri içinde bin aydan daha hayırlı kadir gecesini barındıran bu mübarek günlere kavuşturduğu içi rabbime hamdediyorum. Elhamdülillah, çok çok ihtişam dolu bir ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte İslam dünyası, tüm insanlık için barışa, huzura vesile olması için rabbimden niyaz ediyorum.

Son iki yıl Koronavirüs nedeniyle ramazan aylarını biraz buruk geçirdik. Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadıkları günler yaşadılar. Sizlerin de olağanüstü çabalarıyla Eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik.

Salgın sürecinde zorlu bir dönemi geride bıraktık. Okulun son gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdürmek istiyoruz.

Başta Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim camiamızın diğer mensuplarına, siz saygıdeğer hocalarımıza şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum."

"Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı"

"Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı 351 bin yeni derslik inşa ederek 729 bin yeni öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik.

'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında sadece 2 ay gibi bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Derslerin daha verimli bir şekilde işlenebilmesi için 503 bin sınıfa etkileşimli tahta kurduk. Yeni atamaların ve artan derslik sayısının yanında öğretmenlerimizin mali ve özlük hakları konusunda da gözle görülür ilerlemeler kaydettik."

"Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkedir"

Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. OECD ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de - herhalde aynı düşünüyoruzdur - bizim öğretmenlerimizdir.

Eğitim - öğretimin amacı sadece başarılı bir mühendis, doktor, girişimci, hukukçu, akademisyen, siyasetçi, bürokrat yetiştirmek değildir. Eğitim ve öğretimin öncelikli hedefi tüm bunlarla birlikte iyi birer insan ve iyi birer vatandaş olarak da yetişmelerini sağlamaktır."

"Evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz"

"Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini gösteriyor.

Ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri inşa edebiliriz. Sizlerin emeği ve fedakarlığıyla nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıklı akımlarından koruyabiliriz. Evlatlarını sizlere emanet eden milletimizin vebali öğretmenlerimizin boynundadır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en kritik görevlerinden birini üstlenen öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şehit düşen öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebedi aleme geçmiş tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum."