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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir

"Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir"

07 Nisan 2022 20:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. OECD ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de - herhalde aynı düşünüyoruzdur -  bizim öğretmenlerimizdir." dedi.

Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuşan Erdoğan, "Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Okulun son gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdürmek istiyoruz"

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