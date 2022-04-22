Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak" dedi.

Öğrencilerle İftar Buluşması'nda konuşan Erdoğan, "18 Mart Çanakkale Köprüsü dünyada bir ilk. Bunu başardık. 2,5 milyar Euro ile bunu bitirdik. Hangi usulle, yap-işlet-devret anlayışıyla bitirdik. Kasamızdan para çıkmadan getirilen krediyle bitirildi. Belli bir süre bu yüklenici firma Kore ve Türkiye olmak üzere burayı işletecekler ondan sonra da Türkiye'nin kendisine teslim edecekler. İşte bu bir maharettir. Bizden öncekiler bunu niye yapmadılar?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir dönemini geçtik"

"Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan gerçekten çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir dönemini geçtik. Bir yandan ideolojik gerilim, kavga diğer yandan yokluk, yoksulluğun üzerine bir de 12 Eylül darbesinin baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık.

Evlatlarımız da koalisyonların yol açtığı istikrarsızlık, siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler. Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları, onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam.

Kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis, diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizlerin çoğu gözlerini AK Parti döneminde açtığınız bir nesilsiniz. Bu süreçte elbette sizler de ülkemizin yaşadığı farklı sınamalara şahit oldunuz. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere son 7-8 yılda yaşadığımız hadiseleri hatırlıyorsunuz."

"Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak"

"Ülkemizi bundan 11 yıl önce milletimize ilan ettiğimiz 2023 hedeflerine ulaştırmak için gerçekten çok çalıştık. Çok engel aştık. Çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Gittiğim her yerde ve özellikle burada da birikim, heyecan, azimle 2053 yılına sahip çıkacak bir gençlik görüyorum.

Ben bu gençliğe TEKNOFEST gençliği diyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir. Sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin veya bu gençliğin göndereceği uzay araçlarının bütün tanzimini, hesaplamalarını ve bu hesaplarla birlikte de onların hazırlığını yapıyorsunuz."

"Türkiye'yi 2023 hedefi ve 2053 vizyonu rayından asla çıkarmayacağız"

"Güneyimizde ve kuzeyimizde kanlı savaşlar yaşanırken, küresel, siyasi, sosyal, ekonomik krizler zirveye çıkmışken Türkiye'yi 2023 hedefi ve 2053 vizyonu rayından asla çıkarmayacağız. Sizler bu güçlü altyapı üzerinde çok daha büyük hedeflere yöneleceksiniz."

"18 Mart Çanakkale Köprüsü yap-işlet-devret anlayışıyla, kasamızdan para çıkmadan bitirildi"

"Birçoğunuz birçok hizmet ve eseri belki de bilmiyorsunuz. Yavuz Sultan Köprüsü'nün başlangıcı ile bitişini çoğunuz bilmiyorsunuz. Osmangazi Köprüsü'nün başlangıcı ve bitişini bilmiyorsunuz. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun başlangıcı bitişini belki de bilmiyorsunuz. Bir zamanlar İstanbul'dan İzmir, buradan yola çıktığınızda İzmir'e varış şöyle kilometreler, saatlerle baktığınızda 6-7 saat. Ama şimdi 3 saatte İstanbul-İzmir. Bu mesafeyi kat edebiliyoruz.

Aynı şekilde 18 Mart Çanakkale Köprüsü dünyada bir ilk. Bunu başardık. 2,5 milyar Euro ile bunu bitirdik. Hangi usulle, yap-işlet-devret anlayışıyla bitirdik. Kasamızdan para çıkmadan getirilen krediyle bitirildi. Belli bir süre bu yüklenici firma Kore ve Türkiye olmak üzere burayı işletecekler ondan sonra da Türkiye'nin kendisine teslim edecekler. İşte bu bir maharettir. Bizden öncekiler bunu niye yapmadılar?"

"Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi girebiliyordu, Şimdi kimseyi açıkta bırakmıyoruz"

"Az önce masamda Şanlıurfalı bir kardeşim vardı. Şanlıurfa Adıyaman arasında bir köprü var. Bu tür köprüleri yapmak maharet ister. Biz bunları başardık. Biz milletimize bir söz verdik. Dedik ki, ülkemizi dört temel alan veya dört temel esas üzerinde yükselteceğiz; eğitim, sağlık, adalet, emniyet.

İlk sıraya başka hiçbir şeyi değil eğitimi yerleştirdik. Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki, akıl alır gibi değildi. Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi girebiliyordu. Şimdi 10'da 10. Kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Üniversitemizin olmadığı bir il yok. Bunlar iş bilenin kılıç kuşananın.

İbrahim Tatlıses diyor ya, 'Oxford vardı da gitmedik mi?' diyor. Ülkemizin her vilayetinde üniversitemiz var. Geçen hafta Hakkari'deydim. Orada iftarımızı askerimizle beraber yaptık. Yüksekova'da şehir merkezinde baktık ki öğretmenler, gençler orada pastanede oturuyorlar. Biz de onların yanında masaya oturduk. Milli Savunma Bakanım ve komutanlarımla. Tatlısı da bayağı güzeldi maşallah. Güllaçları, baklavaları da güzeldi. Baklavayla pek aram yok, ama güllacı Ramazan'da eksik etmem."

"Yurt kapasiterini 747 bine yükselttik"

Bugün ülkemizde üniversite kontenjanların sayısı ile lise mezunları öğrenci sayılarımızı neredeyse aynı sayıya getirdik. Artık gençlerimiz istediği üniversiteye yerleşmek için rekabet ediyor. Yurtlarımızın sayısını 778'e, yurt kapasitelerini de 747 bine yükselttik.

Bay Kemal'e sorarsan 'yurt yok' diyor. İşte buyur. Biz bununla da kalmadık öğrencilerimize aylık beslenme yardımından internete kadar her türlü destekliyoruz. Hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz.

Kredi ve burslar erken yatırılacak

"Bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız.

Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanını sentetik futbol sahaları, atletizm pistleri, yüzme havuzlarıyla donattık. Lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı. İnşallah bizim bıraktığımız yerden sizler devam edeceksiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bayramınız şimdiden mübarek olsun."