Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'nın davetine katıldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama'nın devlet başkanlarına verdiği resepsiyona katıldı.

Erdoğan dün akşam ikamet ettiği Peninsula Otel'de ABD Başkan Yadımcısı Joe Biden'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan yardımcısı Joe Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Biden'ın iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemini vurguladığı belirtildi. Görüşmede IŞİD'le mücadelede kordinasyonun artırılması, Suriye'deki ateşkesin son durumu ve Kıbrıs'ta çözüm süreci ele alındığı belirtildi.