Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede kalacak?

Geçici bir süre için Dışişleri Konutu’nda kalacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha sonra Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yeni Başbakanlık binasına taşınacak

12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra nerede kalacağı merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nerede oturacağı belli oldu. Star gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan da Abdullah Gül gibi Çankaya Köşkü'nü kullanmayacak.

Bir süre Gül’ün yaptığı gibi Dışişleri Konutu'nu kullanacak olan Erdoğan, daha sonra Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yeni Başbakanlık binasında yapılacak konuta geçecek.