Erdoğan: Terör örgütü teslim olana kadar mücadele sürecek; önümüzdeki konuşma değil, sonuç alma dönemi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimi sonuçlarını değerlendirirken yeni anayasa, çözüm süreci, 'kucaklaşma', Suriyeli göçmenler, yolsuzluk tartışmaları konusunda görüşler dile getirdi. Erdoğan, "Terör örgütü silahlarını bırakıp betona gömene, tüm elemanları teslim olana veya ülke dışına çıkana kadar bu mücadele sürecek. "Önümüzdeki dönem konuşma, tartışma dönemi değil, açıkca söylüyorum sonuç alma dönemidir. Bu işe illa bir isim aranacaksa bunun adı milli birlik ve kardeşlik sürecidir" dedi.

"Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni anayasa için muhalefet partilerine gideceğini" duyuran Erdoğan, "Burada da kişisel fikirlerimiz saklı kalmak kaydıyla, Meclis’in iradesine saygı göstermek hepimizin boynunun borcudur" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Kimse bize kucaklama noktasında akıl vermesin, biz kucaklamayı çok iyi biliriz. Kucaklaşalım, eyvallah ama siz hiç kucaklaşmadınız ya! Dediniz ki, '2 Kasım'da iç savaş çıkmasından endişe ediyorum.' Bunlar ihanet şebekesi, bunlar aydın karanlığı" diye konuştu.

"Bize bu vatanı dar etmeye çalışanlara, biz bu vatanı dar ederiz" diyen Erdoğan, "Bazıları yolsuzluk, şu bu diyor; ya bunlar ihanet içinde ya. Yolsuzluk içindeki bir hükümet bunları yapabilir mi?" görüşünü dile getirdi.

Batı dünyasının Suriyeli göçmenler konusunda sergilediği tavrın "utanç verici" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu ülke evelallah Batı ülkelerinin çoğuna özgürlükler konusunda yol gösterecek kabiliyettedir" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesini de kastederek, "Kendilerini ülkemiz medyasının amiral gemisi olarak görenler de bölücü ve paralel örgütlerin bu ihanetine ortak oldular, destek verdiler. İş çevrelerinden bir grup da maalesef bu koroya katıldı" diyen Erdoğan, "1 Kasım sabahına endişeyle başlayan Türkiye'nin geceyi büyük bir umutla kapattığını" dile getirdi.

1 Kasım seçimi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından özetle şöyle:

Milletin evine hoş geldiniz. Muhtarlar toplantımızın 14'üncüsünde beraberiz. Mahalle ve köylerimiz seçimle iş başına gelen muhtarlarımızla demokrasinin ilk adımıdır. Milletimizle hergün doğrudan iletişim içerisinde olan muhtarlarımızın görüşleri bizim için çok önemlidir. Bu durumdan rahatsızlık duyanların olduğunu da özellikle bilmenizi istiyorum.

Tarhi bir seçim yaşadık ülkemizde. Oyunu kullanarak ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihte bulunanlara teşekkürler. Katılımın yükselmesi milletin iradesinin resmidir. Yeni seçilen ve bir kez daha seçilen vekillerimizi tebrik ediyorum Meclis'teki partileri de kutluyorum.

7 Haziran seçimleri Türkiye'nin alışık olmadığpı bir tablo çıkardı 2002 yılından bu yana ilk defa bir partinin tek başına iktidar olmadığı bir seçimiydi.

Bir takım parti ve siyasiler ülkenin güvenliğini tehdit eden politikalarını gördük. Siyasi partilerin çoğu 7 haziran sonuçlarını doğru değerlendiremedi. 7 Haziran sonrası oluşan yüzde 60'lık bloğun rovanşist anlayışlı söylemleri Türkiye'yi zorlu imtihanla karşı karşıya bıraktı. Siyaset mühendisliği projeleri partilere ve millete dayattırılmaya çalışıldı. 12 yıllık başabakanlık dönemimde tesis ettiğimiz güvenliğimiz tehdide düştü. 7 Haziran seçimleri ile ülkeyi yeniden kanın ve kaosa dönüştürmek için çaba gösterdiler.

Muhtarlar olarak belediye başkanları caddelerin ve sokakların kanal açılmasıyla yaşanmaz hale gelmesini nasıl değerlendirirsiniz. Bunlar ihanettir ihanet şebekesidir. Belediye kanal açacaksa ya içme suyu kanalı ya da atık su kanalı olarak ya da alt yapı için açarlar. Bunlar tam aksine bunun için değil güvenlik güçleri giremesin vatandaş rahat hareket edemesin diye belediyelerin iş makinalarıyla yaptılar kapatmayı. Hizmet alımı suretiyle yapıp yandaşlarına ihale ettiler parayı da terör örgütüne gönderiyorlar. Bunlar takip ediliyor gereği yapılacak.

Türkiye çatışma ve şehitlerin haberleriyle dolu bir gündeme hapsedilmeye çalışıldı.

Türkiyenin kazanımlarını yok etmek için uğraştılar. Terör örgütünün ihanetine ortak oldular. İş çevlereri de buna katıldı.

1 Kasım seçimleri, 7 haziran seçimlerinin tekrarı mahiyetinde bir erken seçimdi. 7 Haziran seçimleri Türkiye’nin uzun yıllardır alışık olmadığı bir Meclis tablosu ortaya çıkardı. Türkiye 2002 Kasım ayından beri ilk defa, bir siyasi partinin tek başına hükümet kuramadığı tabloyla karşı karşıya kaldı. 7 Haziran seçimlerinin öncesinden başlayarak 1 Kasım’a kadar geçen süreçte, bir kısım partilerin ülkenin güven ortamını tehdit eden söylemlerini hep birlikte takip ettik. Sizler de izlediniz, ben de izledim. Açıkçası, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin çoğunun, 7 Haziran seçim sonuçlarını doğru değerlendiremediklerini gördük.

Yüzde 60’lık blok söylemiyle başlayan, rövanşist anlayışla tırmandıran söylemler Türkiye’yi zorlu bir imtihanla baş baka bıraktı. Masa başında tasarlanan suni ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan siyaset mühendisliği projeleri partilere ve millete adeta dayatılmaya çalışıldı. Bölücü terör örgütü ve sırtını ona dayadığını açıkça ifade eden bir parti, Türkiye’yi yeniden kanın gözyaşının hakim olduğu günlere dönmek için var gücüyle çalıştı.

"Bütün bunlar takip ediliyor, gereği yapılacak bunların"

Siz muhtarlar olarak, sizin üstünüzde belediye başkanları olarak caddelerin, sokakların, kanal açılmak suretiyle yaşanılmaz hale getirilmesini nasıl değerlendirirsiniz? Muhtarlar olarak çılgına dönmez misiniz? Bu ihanet, bunlar ihanet şebekesi. Benim huzur içinde yaşayacağım sokağa belediye bir kanal açacaksa, bunu ya içme suyu kanalı olarak açar, ya atık su kanalı açar veyahut da TEDAŞ gibi altyapı için kanal açar, arkasından kapatırlar.

"Kendilerini ülkemiz medyasının amiral gemisi olarak görenler"

Ama bunlar tam aksine, bunun için değil oralara güvenlik güçleri giremesin, vatandaş rahat hareket edemesin diye bu tür kanallar açıldı. Bunu belediyelerin iş makinalarıyla yaptılar. Kapatmayı neyle yaptılar? Hizmet alımı suretiyle kendi yandaşlarına iş verdiler, parayı da ora vasıtasıyla terör örgütüne aktardılar. Bütün bunlar takip ediliyor, içişleri bakanlığımız müfettişleriyle takip ediliyor. Gereği yapılacak bunların.

Paralel devlet adını verdiğimiz şer şebekesi, tüm imkanlarını Türkiye’nin kazanımlarına saldırmak için hareket etti. Kendilerini ülkemiz medyasının amiral gemisi olarak görenler de bölücü ve paralel örgütlerin bu ihanetine ortak oldular, destek verdiler. İş çevrelerinden bir grup da maalesef bu koroya katıldı. Burada toplantılar yapıyorum. Bir iş adamı şunu söyledi, güneydoğunun insanı. Ve 11 yıldır bekletilen bir yol işini almış. Aynen batıdaki gibi, bizim beton asfalt dediğimiz ki uzun yıllara sari dayanıklılığı olan, üstüne asfaltın atıldığı yol yapacak. 11 yıldır bu iş sürüyor. Ben dedi ihaleyi aldım orayı yapıyorum ve yanımda çalışanların hepsi oradaki iki tane ilçenin, benim Kürt kardeşlerim onlar çalışıyor. Tehdit ediyorlar, şu kadar patronunuz para verecek, vergi verecek. Vermediği takdirde burası yakılır. Verilmediği için 20 adet iş makinası ve kamyonunu yakıyorlar. Şantiye şefinin de taksitle aldığı otomobili de yakıyorlar. Yahu bende kürdüm diyor, biz hayırlı bir iş yapıyoruz. Buralar kazalarla yaşadığımız yoldu, batıdaki yol yapıyoruz. Yapmayın etmeyin demesine rağmen onun da aracını yakıyorlar.

"Benim tarafım bellidir..."

Bunun faturasını hükümete şahsıma kesmek gibi olağanüstü gayret içine girdiler. Ne dediler? Katil devlet, katil saray. Biz hizmetten başka bir şey düşünmedik. Bütün derdimiz bizim bu ülkede hizmet oldu. Biz bir şey söyledik. Bugün gelişmiş ülkelerde, batı dünyasında ne varsa, benim ülkemde de o olacak dedim. Ülkemde de batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik.

Bir kenarda beklemem sessiz kalmam düşünülemez. Hatta hatırlarsanız 10 Ağustos'tan önce alışmılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım demiştim. Hep ifade etiğim gibi benim tarafım bellidir, tarafsız olmam lazım diyorlar ben milletten tarafım milletin yanındayım.

" Milletimiz 1 Kasım’da ben koalisyon istemiyorum mesajını verdi"

Uzlaşmaya varmak yerine kendi hesapları doğrultusunda hareket eden partilere, milletimiz bu politikaları onaylamadığını gösterdi. Tabi bu iş burada bitmedi, bitmez. Milletimiz 1 Kasım’da ben koalisyon istemiyorum mesajını verdi. Yine milletimiz, terör örgütlerinin yöntemlerini benimseyenlere bu yolun yanlış olduğunu ifade etti. Taşkınlıklara yönelenler milletimiz tarafından bir kez daha seçim sandığı marifetiyle ikaz edildi, uyarıldı. Bundan daha güzel yol olur mu? Silahlarla değil, yolları kazmakla değil.

Ülkenin ve milletin geleceği için siyaset üretenlerle, yeni Türkiye’yi savunanlarla, eski Türkiye’nin söylemleriyle hareket edenler bu seçimde bir kez daha görülmüştür. Milletimiz teröre, terör örgütlerine, onlara sırtını dayayanlara, her türlü paralel yapıya ve bunlar karşısında gerekli dirayeti ortaya koyamayanlara mesajını açık şekilde ifade etmiştir. Milletimiz, yerli; yani siz ve milli duruş sergileyenlerin yanında yer aldığını göstermiştir. Her fırsatta tekrarladığımız bir şey var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

"Bu kardeşiniz de ölecek"

En batıdan en doğuya, en kuzeyden güneye 78 milyonuyla biz, Türk'ü, Kürdü, Arap'ı, Boşnağı, Roman'ı, Zaza'sı kim varsa, 78 milyon biz tek milletiz. Bunu bir defa kabulleneceğiz ya. Birbirinizi de makam, mevki, ırk bunun için sevmeyeceğiz, birbirimizi Allah için seveceğiz. Kimse beni cumhurbaşkanı olduğum için sevmesin, ya da birisini çok parası var diye sevmesin, makam mevki için sevmesin. Hepimiz öleceğiz unutmayın. Bu kardeşiniz de ölecek. Ve bizi mezara gömdükleri gün kimse bu cumhurbaşkanıydı demeyecek. Hoca efendi er kişi niyetine diyecek ve defnedip gidecekler. Ama bu kubbede hoş bir sada bırakmışsak ne mutlu bize.

"Kürdüm de, Kürtçülük yapma"

Ben Türk'üm de, ben Kürdüm de, Ben Arap'ım, Laz'ım de. Ama Romancılık yapma, Kürtçülük yapma, Türkçülük yapma. Mesele bu. Bunu yaptığımız zaman bölünürüz. Unutmayalım biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız.

Niye bizi bölüyorlar ya? Ne eksiğiniz vardı ya? Biz buralara hangi yatırımı yapmadık ya? Yani şu anda Güneydoğu'ya yaptığımız yatırım 260 katrilyon. Cumhuriyet tarihinde yok böyle bir yatırım.

Ama biz yapıyoruz, siz yakıyorsunuz yıkıyorsunuz ya. Göreve geldiğimde 76 üniversitemiz vardı, şimdi 193 üniversite var ya. Bunları niye yaptık? Benim Hakkari’deki kardeşim fakirdir. Çocuğu üniversiteye gidecek, istanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e gönderemeyebilir. Yahu biz üniversiteyi onun ayağına götürelim…

Ama sen ayağına gelen üniversiteyi tararsan, bombalarla yıkmaya çalışırsan, oralardaki akademisyenleri tehdit edersen oraya biz profesör, doçent bile gönderemeyiz. Çünkü onların bir yerde can güvenliğini de sağlamak zorundayız. Ama bunlar işimizi zor kılıyor. Ben doğuda akademistenlik yapan bu öğretim üyelerini de Mehmetçiklerimiz, polisimiz nasıl kahramansa, ben akademisyenlerimizi de sağlık görevlilerimizi de öğretmenlerimizi ben ilimde vesaire birere vatansever kahraman olarak görüyorum ve böyle alkışlıyorum.

Bu beyler bizim bayrakla sorunumuz yok diyor. Eeee? Bayrağımızı gördüğü yerde kaçıyor. Ama bazen de göstermelik bunu yapıyor, 7 Haziran’da yaptıkları gibi. Kendileri işte, kendi tabutlarında oraya bir paçavra seriyorlar. Sonra diyor ki bayrakla sorunum yok. E ne bu? İnanıyorum ki ben siz muhtarlar vasıtasıyla, milletim vasıtasıyla bu yanlışları inşallah düzelterek çok daha farklı aydınlık günlere beraber yürüyeceğiz.

Bak şu anda bütün güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz hepsi bölgedeler. Dağ taş demiyorlar. Şehidimiz de oluyor. Peygamberlikten sonra en büyük makam olan oraya yürüyen kardeşlerimiz var. Biliyorum aileler bu noktada çok dertli. Ama şunu da bilmemiz lazım ki, o şehitlik makamı öyle bir makam ki o allah için, vatan için yürüyenlerin kazandığı bir rütbe. Bu mücadeleyle inşallah onların da kanı yerde kalmayacak.

"Başbakanımız Davutoğlu, yeni anayasa için muhalefet partilerine gidecek"

Tabi bir devlet içinde devlet olmaz, bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadar. Başka bir devlet olamaz.

Tabi 1 Kasım’ın en önemli mesajlarından biri de Türkiye’nin bir an önce yeni anayasameselesi çözmesi gerektiğidir. Bunu millet bekliyor değil mi? Daha önceki yeni anayasa çalışmalarında, başbakandım o zaman ben diğer komisyonların oluştuğu gibi değil, biz sayımızın gerektiği kadar komisyon üyeliği istemiyoruz. Dört partinin dördü de üçer üye versin o çalışmayı yapalım. O zamanlar bizim sayımız 330’a yakındı, muhalefetin sayısı 220’ydi. Onlar 9 partimiz 3 üye ile temsil edildi.

Hepsi masadan kaçtı ve işi bitiremedik. Hatta belli mesafe alındı. Dedik bunları kanunlaştıralım, bunda da kaçtılar. Temenni ederim ki yeni dönemde bu yeni anayasa hazırlıklarına katkı vermekten çekinmezler, bunu beraber masaya oturmak suretiyle hallederler. Engellemenin peşinde olan partiler bu anlayışlarından vazgeçmelidir diye düşünüyorum. Engelleyici tavır içine giren herkes bunun hesabını da 4 sene sonra yapılacak seçimde yine verirler. Meclis’in fiilen çalışmaya başlamasıyla birlikte bu konunun partilerimiz tarafından ele alınacağına ve netice elde etmeye yönelik bir çalışma başlatılacağına inanıyorum.

Bunu dün başbakanımızın şahsımı ziyaretinde aramızda görüştük. Diğer muhalefet partileriyle bu görüşmeyi kendisi de yapacağını söylediler. Geçen dönem tartışma konusu olan tüm hususlar, yeni anayasa hazırlanması sürecinde görüşülür, konuşulur, milletin huzuruna getirilir. Bende cumhurbaşkanı olarak üzerime düşen neyse, hiç gecikmeden desteğini verir, bir an önce milletimizin uygulamasına sunulmasını ben de isterim. Burada da kişisel fikirlerimiz saklı kalmak kaydıyla, meclis’in iradesine saygı göstermek hepimizin görevidir.

“BAYRAĞIMIZI GÖRDÜĞÜ YERDE KAÇIYOR”

Bu beyler 'Bizim bayrakla sorunumuz yok' diyor. Eeee? Bayrağımızı gördüğü yerde kaçıyor. Ama bazen de göstermelik bunu yapıyor, 7 Haziran’da yaptıkları gibi. Kendileri işte, kendi tabutlarında oraya bir paçavra seriyorlar. Sonra diyor ki 'bayrakla sorunum yok'. E ne bu? İnanıyorum ki ben siz muhtarlar vasıtasıyla, milletim vasıtasıyla bu yanlışları inşallah düzelterek çok daha farklı aydınlık günlere beraber yürüyeceğiz.

“İNŞALLAH ONLARIN DA KANI YERDE KALMAYACAK”

Bak şu anda bütün güvenlik güçlerimiz, askerimiz, polisimiz hepsi bölgedeler. Dağ taş demiyorlar. Şehidimiz de oluyor. Peygamberlikten sonra en büyük makam olan oraya yürüyen kardeşlerimiz var. Biliyorum aileler bu noktada çok dertli. Ama şunu da bilmemiz lazım ki, o şehitlik makamı öyle bir makam ki o Allah için, vatan için yürüyenlerin kazandığı bir rütbe. Bu mücadeleyle inşallah onların da kanı yerde kalmayacak.

Tabi bir devlet içinde devlet olmaz, bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadar. Başka bir devlet olamaz.

Tabi 1 Kasım’ın en önemli mesajlarından biri de Türkiye’nin bir an önce yeni anayasa meselesi çözmesi gerektiğidir. Bunu millet bekliyor değil mi? Daha önceki yeni anayasa çalışmalarında, Başbakan'dım o zaman ben, diğer komisyonların oluştuğu gibi değil, biz sayımızın gerektiği kadar komisyon üyeliği istemiyoruz. Dört partinin dördü de üçer üye versin o çalışmayı yapalım. O zamanlar bizim sayımız 330’a yakındı, muhalefetin sayısı 220’ydi. Onlar 9 partimiz 3 üye ile temsil edildi.

Hepsi masadan kaçtı ve işi bitiremedik. Hatta belli mesafe alındı. Dedik bunları kanunlaştıralım, bundan da kaçtılar. Temenni ederim ki yeni dönemde bu yeni anayasa hazırlıklarına katkı vermekten çekinmezler, bunu beraber masaya oturmak suretiyle hallederler. Engellemenin peşinde olan partiler bu anlayışlarından vazgeçmelidir diye düşünüyorum. Engelleyici tavır içine giren herkes bunun hesabını da 4 sene sonra yapılacak seçimde yine verirler. Meclis’in fiilen çalışmaya başlamasıyla birlikte bu konunun partilerimiz tarafından ele alınacağına ve netice elde etmeye yönelik bir çalışma başlatılacağına inanıyorum.

Bunu dün başbakanımızın şahsımı ziyaretinde aramızda görüştük. Diğer muhalefet partileriyle bu görüşmeyi kendisi de yapacağını söylediler. Geçen dönem tartışma konusu olan tüm hususlar, yeni anayasa hazırlanması sürecinde görüşülür, konuşulur, milletin huzuruna getirilir. Bende Cumhurbaşkanı olarak üzerime düşen neyse, hiç gecikmeden desteğini verir, bir an önce milletimizin uygulamasına sunulmasını ben de isterim. Burada da kişisel fikirlerimiz saklı kalmak kaydıyla, Meclis’in iradesine saygı göstermek hepimizin görevidir.

" İstersen sevme, ama bu makama katil diyemezsin"

Benim 78 milyonla derdim yok. Ama bir şeyi unutmayalım. 78 milyon şu makamı kendi makamı olarak kabullenmek durumundadır. Burası cumhurun makamı. Tayyip Erdoğan’ı seversin, sevmezsin. Benim bununla da derdim yok. Ama buraya hakaret edemezsin. Buraya katil diyemezsin. Bugün ay yıldızlı al bayrağımız kamu kurumlarımızın flamaları dünyanın neresine giderse gitsin gönülden kabul görüyor. Bir millet için bundan daha büyük mutluluk olabilir mi?

Türkiye 4,5 yıldır Suriye ve Irak’tan geçen 2.5 milyon kişiyi barındırıyor. Avrupa ülkeleriyse son aylarda kapılarına dayanan 150 bin – 200 bin mülteci konusunda paniğe kapıldılar. Neredeyse birbirlerine düştüler. Bu yüzden AB’nin geleceğini dahi tartışmaya açtılar. Ayrılacağız, çekileceğiz diyenler var. Avrupa ülkeleri, botları batırmaya çalışırken biz yılbaşından bu yana 65 bin mağduru denizden toplayıp, canlarını kurtardık. Sahil güvenlik botlarımız gece demiyor, gündüz demiyor. Topluyor ve barınma yerlerine alarak ülkelerine gönderiyor.

Suriye’deki ve Irak’taki sorunlar elbette bir gün bitecek. Buna şüphemiz sonsuz. Bu insanlar yeniden ülkelerine şehirlerine kavuşacaklar. İşte o zaman akıllarda sadece Türkiye’nin sergilediği duruşla, Batı ülkelerinin sergilediği utanç dolu tablo kalacak. Unutmayın, biz öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki yardım elini uzatana ensar, o ensarın açtığı kapılara dayanana da muhacir denir.

"Kimse bize kucaklama noktasında akıl vermesin,biz kucaklamayı çok iyi biliriz"

Biz şu anda bu bilinçle o insanlara yaklaşıyoruz. Onlar o varil bombalarından kaçtılar. O bütün ülkelerini işgal etmek isteyen teröristlerin onlara sıktıkları, devlet terörünün estiği ülkeden kaçtılar. Birileri diyor ki kucaklama zamanı. Bundan daha büyük kucaklama olur mu? Biz kucaklamayı çok iyi biliriz. Yeter ki karşımızdaki de bizi kucaklamayı bilsin.

Rahmetli Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş;

"Ellerin yurdunda çiçek açarken

Bizim İl'e kar geliyor gardaşım.

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme?

Dar geliyor, dar geliyor gardaşım.

Üç aylık bebekler tutuldu taşa

Düşmanlar geriden eyler temaşa

Yaratan böylesin vermesin başa

Zor geliyor, zor geliyor gardaşım."

Ah ah.. Kendimizi onların yerine koyalım. Ne yapardık acaba? Bizi topraklarına kabul etmeyecek birileri olsa ne yapardık? Öyle bir düşünelim ya. Öyleyse bizim bu vatandan başka vatanımız olmadığına göre, bize bu vatanı dar etmeye çalışanlara, kusura bakmasınlar bu vatanı dar ederiz.

"Bazıları yolsuzluk, şu bu diyor; ya bunlar ihanet içinde ya!"

Şimdiye kadar 8 milyar dolar harcadık. Biz bunu hiç milletimize yansıttık mı? Rabbim bereketini veriyor ya. Bazıları yolsuzluk, şu, bu filan diyor. Bunlar ihanet içinde ya. Yolsuzluk içindeki bir hükümet bunları yapabilir mi? Dünyada ABD İngiltere ve Türkiye dünyanın mazlumlarına el açan ilk üçteki ülke. 7 Haziran sonrasında Türkiye’nin içine girdiği siyasi belirsizlik ortamını, bölgedeki sorunları derinleştirmek isteyenler artık bu hesaplarını tavsiye ediyorum gözden geçirsinler. Böyle olmayacak bu. Eğer bu vatanı seviyorsak, bu milleti seviyorsak, gelin el ele verelim, el ele verin ve şu ülkedeki sıkıntıları bir an önce hep birlikte aşalım.

Şu anda büyüme hızında Türkiye dünyadaki ülkelerin bir çoğuna fark atacak konumda. Bak şimdi 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya’da G-20 toplantısı yapacağız. Dünyanın devleri burada toplanacak. Yüzde 85’ini oluşturan ülkeler, bizim başkanlığımızda bir araya geleceğiz. Bu toplantıları bu kardeşiniz yönetecek. Kucaklama kucaklama diyoruz ya, ekonominin kurumsal olarak olsun, gencinden kadınına varıncaya kadar, engellisine varıncaya kadar, bütün küçük orta boy işletmelere varıncaya kadar hepsini kapsayacak şekilde bir anlayışla böyle bir adım atacağız. Ve yatırımlar noktasında, dünyadaki gelişmemiş ülkeleri 2030’a kadar nasıl yatırımlar yapalım ki… 60-70 trilyon dolarlık hedefi yakalayalım, bunları konuşacağız. İnşallah sonuç bildirgesiyle de dünyaya bir Antalya bildirisini açıklayacağız. Bunlar ülkemiz için çok önemli gelişmeler.

Suriye’nin geleceğini konuşacağız, Irak’ın geleceğini konuşacağız, oradaki halkların geleceklerini konuşacağız. Suriye ve Irak’la ilgili kendi tarihi gerçekleri çerçevesinde onlara nasıl karar aldırabiliriz bunları konuşacağız. Bölgemiz huzura kavuşana kadar mücadelemizi de Türkiye olarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemin 13 yıl önce 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren yaşadığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini bir kez daha tazelediğimiz dönem olacağına inanıyorum.

"Bunun adı artık milli birlik ve kardeşlik sürecidir"

Milletimiz müsterih olsun, hiç endişeye kapılmayın. Yarın bugünden daha iyi olacak. Terör örgütüne karşı ülke içi ve dışındaki operasyonlar devam ediyor. Kesmek yok, devam edeceğiz. Terör örgütü silahlarını bırakıp, toprağa betonlayarak gömene kadar, tüm elemanları teslim olana, ülke dışına çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Örgütün şehirlerdeki yapılanmaları tamamen çökertilene kadar, operasyonlar devam edecek. Önümüzdeki dönem konuşma, tartışma dönemi değil, açık söylüyorum sonuç alma dönemidir.

Bu işe illa bir isim aranıyorsa, bunun adı artık milli birlik ve kardeşlik sürecidir. Yani milli birliğimizden daha iyi bir şey olabilir mi? Kardeşlikten daha güzel bir şey olabilir mi? Milli birlik diyen varsa, kardeşlik diyen varsa hepimiz aynı çatı altında toplanmalıyız. Bunun başka çıkışı yok, bunu yapmamız lazım. Kimse Türkiye’nin geçtiğimiz 13 yılda yaşadığı büyük dönüşümü görmezden gelemez.

Ret politikalarını biz kaldırdık. Asimilasyon politikalarını biz kaldırdık. Bu kardeşiniz başbakan olana kadar, gelen başbakanların hiçbirisi bir Kürt vatandaşımıza kardeşim diyememiştir. Ama bu kardeşiniz, Kürt vatandaşıma kardeşim demiştir. Ve bütün Güneydoğu illerini bazı yerlerde ilçelerine varıncaya kadar gezen bir başbakandım ben. Şimdi de Cumhurbaşkanı olarak devam ediyorum yine edeceğim. 78 milyon sorumluluğumuzdadır onun için.

Biz devlet millet kaynaşmasını istiyoruz. Devlet milletle kaynaşmazsa, biz geldiğimiz zaman devlet öndeydi insan arkadaydı. Biz ne dedik? Önce insan dedik, sonra devlet. İşte bütün bu gerçekler ortadayken, ilk geldiğimizde dolaşıyorum Anadolu'yu. Partimizi kuruyoruz. Ne istiyorsunuz dedim? Güneydoğu'da doğuda şunu söylediler, “Şu olağanüstü hali kaldırın yeter” dediler.

Partimizi kurduk, 16 ay sonra seçim. Tek başımıza, parlamentonun yüzde 63’ünü alarak iktidar olduk. Sayın Başbakan o zaman Abdullah Gül. Daha ilk ayda olağanüstü hali kaldırdık. Niye? Biz ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Biz OHAL’i kaldırdık. Ardı ardına yeni talepler. Onları da yerine getirmeye gayret ettik, ediyoruz.

Bütün bu gerçekler ortadayken, hala kanla, silahla, canla, hendekle mücadele etmeye çalışmak bu ülkeye en büyük ihanettir. Bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki parti geçtiğimiz yıldan beri çok kötü sınav vermektedir. Suruç saldırısından bu yana verdiğimiz 160 şehidimize ve 185 vatandaşımıza ve vatandaşlarımıza karşı bizim sorumluluğumuz var.

"Asla bu devlet Kürt insanına kurşun sıkmaz, teröriste kurşun sıkar"

Diyor ki, güya meydan okuyor. “2 bin Kürt insanı öldürüldü” diyor devlet tarafından. Kusura bakma şunu bir defa öğrenmen lazım. Asla bu devlet Kürt insanına kurşun sıkmaz, bu devlet teröriste kurşun sıkar. Terörist başkadır, benim kürt kardeşim başkadır. Kimse de benim kürt kardeşime terörist nazarında bakmasın.

Ama benim Mehmetçiğime, polisime kim silahını doğrultuyorsa bunun bedelini ödeyecektir. Bunların geride bıraktıkları gözü yaşlı eşlerine, çocuklarına, karşı tüm ülkemdeki Kürt kardeşlerim olsun, Türk, Zaza, kim olursa olsun hepsine karşı sorumluluğumuz var.

Biliyorsunuz vakit nakittir ve bu yol medeniyettir anlayışının bir ürünüdür. Herkes yapamazlar, edemezler diyordu. Yaptık, inandın mı yaparsın. Ne dedik? Fatih dedemiz karadan gemileri yürüttü, Bizans şok oldu Haliç’te gemileri görünce. Biz onun torunlarıysak bizim de o adımları atmamız lazım, biz de denizin altından yaptık. Şimdi ikinci denizaltı o da bitmek üzere, oradan da araçlar geçecek. İstanbul-İzmir otoyolu hızla devam ediyor. O da İzmir-İstanbul arasını 3 saate düşürecek. Bunlar muhteşem adımlar. İstanbul-Kocaeli… Tabii Kocaeli’nin Karamürsel tarafından, oradan İznik-Bursa devam edip İzmir’e Manisa üzerinden ulaşan bir yolculuk. İzmit Körfez geçiş köprüsü, tüneller, nükleer santraller, Kanal İstanbul gibi adımlar bunlar da mutlaka hedefe ulaşacak. Buna Çanakkale Boğaz Köprüsü olmak üzere yenilerini ilave edeceğiz.

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığını ortadan kaldırıncaya kadar tüm gücümüzle çalışacağız. İleri teknoloji ürünlerini tasarlayan bir ülke haline gelene kadar durmak yok. Reformlara devam edeceğiz. Bazı bizi hazmedemeyenler var. Ama şunu bilsinler. Hazmedecekler. Çünkü bu ülke özgürlüklerde batı ülkelerinin bir çoğuna yol gösterecek kabiliyete sahiptir.

"1 Kasım sabahı tereddütle hayata başlayan Türkiye..."

Bunlar artık herhangi bir partinin hükümetin değil Türkiye’nin hedefleridir. 1 Kasım sabahı tereddütle hayata başlayan Türkiye, aynı günün gecesini büyük bir mutlulukla kapatmıştır.

Şimdi ben buradan bir şeyi özellikle söylemek istiyorum özellikle. Birileri şu anda hep kucaklaşmaktan bahsediyor, biz hazırız. Siz hiç kucaklaşmadınız ki ya? Dediniz ki “2 Kasım’da iç savaş çıkacağından endişe ediyoruz” dediniz ya. İç savaş beklentisi içinde olanlar varsa bunlar ihanet şebekesidir ihanet. O beklenti terör örgütlerinin beklentileridir. Ama bunlar güya aydın geçinen karanlıklar. Bu ülkede iç savaş hayaliyle yaşayanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti evvelallah tüm kurumlarıyla dimdik ayaktadır. Bunun hesabını soracak güç ve kabiliyettedir.