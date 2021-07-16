Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kısır döngüyü kırdı, demokrasi ve kalkınma hamlesi başarıya ulaştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde "Mücadele neticesinde Türkiye kısır döngüyü kırdı, demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Mezun olarak TSK’ya katılan her subayın ordunun gücünü arttırdığını söyleyen Erdoğan, “Artık her alanda olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda kat ettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir” dedi.

Türkiye’nin siyaset ve ekonomide olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerlediğini ifade eden Erdoğan, “ Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur” diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti.

"Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir. Mücadele neticesinde Türkiye kısır döngüyü kırdı, demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık.

Libya'da gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil, dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. "