T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLİ ALİ İHSAN ARSLAN'IN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İdris TİFTİKÇİ - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından ve son dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan (48) işadamı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan’la (36

01 Eylül 2018 01:36

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İdris TİFTİKÇİ - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından ve son dönem AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan (48) işadamı Ali Zeki Saruhan’ın kızı Kübra Saruhan’la (36) dünya evine girdi. Çırağan Sarayı\'nda düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan\'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri, sanat, siyaset ve iş dünyasındab camiasından isimler, çiftin yakınları katıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın kıydığı nikahta şahitlikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.

Görüntü dökümü:
----------------
-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyunun girişi
-Binali Yıldırım\'ın konvoyu
-Davetlilerin gelişi
-Giren araçlar
-Çelenkler
-Nikah töreninden fotoğraflar
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera MehmetTİFTİKÇİYılmaz BEZGİNDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanınAK Parti Ankara Milletvekili AliArslanAli Zeki SaruhanınKübra SaruhanlaSarayıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanTBMM
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24