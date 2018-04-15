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Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Putin ile telefonda görüştü

İhsan YALÇIN / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu akşam telefonda görüştü

15 Nisan 2018 01:42

İhsan YALÇIN / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı. Suriye\'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar.

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