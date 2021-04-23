Karar yazarı Taha Akyol: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'ndan 128, hatta 165 milyar dolar çıkmış olduğunu kabul etti

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'ndan 128 değil 165 milyar dolar çıktığını kabul ettiğini belirterek, "En önemli sistem sorunu bağımsız Merkez Bankası’nın rezerv yönetme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığına devretmesidir…

Halbuki 2001 tarihli Merkez Bankası kanununa göre, “Merkez Bankası, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur.” (madde 4)

Döviz satma yetkisini protokolle Bakanlığa devretmesi kesinlikle kanuna aykırıdır. Fakat Merkez Bankası, “laf dinler” duruma getirildiği için, bu yetki devri yapıldı! İktidar oylarını sürdürmek Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanarak yapay bir ucuz döviz ve ucuz faiz ortamı yarattı. Berat Albayrak’ın deyimiyle “dolar düştü beş liraya” süreci... Devlet parasını yurt dışına çıkaranlara, tasarruflarını TL’den dolara çevirenlere Merkez Bankası kaynaklarını eriterek ucuz dolar vermiş oldu!" diye yazdı.

Siyasetçilerin seçim kazanma hırsıyla Merkez Bankası kaynaklarına el atarak, makro dengeleri bozmasının iktisat tarihinin önemli bir olayı olduğuna işaret eden Taha Akyol, "Modern demokraside “milli irade” anayasayla, kuvvetler ayrılığıyla, kurumlarla, kurallarla sınırlı olarak ülkeyi yönetir. Merkez Bankaları “laf dinlemeyerek” ekonomik istikrara hizmet ederler.

Merkez Bankası Kanunu’nu KHK’larla değiştirip “laf dinler” hale getirmenin faturasını, uzun yılların birikimi olan Merkez Bankası yedek akçesini ve rezervlerini tüketerek ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

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