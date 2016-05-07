Erdoğan: Bize terör yasasını değiştir diyen AB, önce parlamento önlerinde açılan terörist çadırını kaldırsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin vize muafiyeti için Türkiye'nin terörle mücadele yasasıyla ilgili değişiklik yapma talebine, ”Kusura bakma, hadi bakalım, biz yolumuza gidiyoruz. Sen de yoluna git. Kiminle anlaşabiliyorsan, onlarla da anlaş" sözleriyle rest çektikten sonra bugün de eleştirilerini sürdürdü. "Vize konusunda, Türkiye'ye terörle mücadele yasasını değiştirin diyenler, Avrupa Parlamentosu yanında açılan terörist çadırını kaldırsınlar" diyen Erdoğan, "Gerektiğinde tüm dünyaya meydan okuduğumda arkamda milletimin olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Sizin bu aşkınız her şeye değer. Malatya, enerjiye enerji katan ilimiz. Hep buradan farklı döndük. Açılışını yaptığımız 460 trilyon olan kamu ve belediye kurumlarının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımız yeni devlet hastaneleri kazandırdı. TOKİ, 308 konut ile bunların altyapılarını inşa etti. Bu yatırımların da resmi açılışını bugün yapıyoruz. Malatya'ya hiçbir zaman elimiz boş gelmedik. Organize sanayi bölgesinde altyapı çalışmaları yürütüldü.

Bütün bu açılışlarla beraber, bugün Malatya'da başka bir heyecan da yaşıyoruz. Biz de Malatya'nın insanına, tabiatına mahir olduğumuz için hep buraya geliyor ve yüreğinizin sıcaklığını hissediyoruz. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Malatya her dönemde olduğu gibi, bu dönemde de devletine ve milletine desteğini veriyor. Terör operasyonlarında bugüne kadar Malatya 13 şehit verdi. 13 kahraman ecdadlarının yaptığı gibi vatanları uğruna hayatlarına kaybettiler, şehit oldular. Rabbimiz ne diyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölülerdir demeyiniz'. Malatyalı şehitlerimizin her birine rahmet diliyorum.

Malatya teröre karşı en net ve en sert tepki veren şehirlerimizin başında geliyor. Tarihine, kültürüne, medeniyetine saldıranlara karşı ortaya koyduğu duruşla gerçekten de nasıl bir şehir olduğunu gösterdi. Malatyalı aynı zamanda güvenilir insandır.

"Gerektiğinde dünyaya meydan okuduğumda arkamda milletimin olduğunu biliyorum"

İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor. Türkiye de size bakıyor. Arkamda ülkemizin tamamının, özellikle de Malatyalı kardeşlerimizin olduğunu biliyorum. Herkes ümidini kaybetse Malatyalı kaybetmez. Çünkü Malatyalı mücadele insanıdır. Gerektiğinde tüm dünyaya meydan okuduğumda arkamda milletimin olduğunu biliyorum.

Biz Türk milletiyiz, bizi ayıramayacaklar. Bizi bölemeyecekler. Bizi bölmek isteyenler, bunun bedelini ödeyecekler. Kazdıkları çukura kendileri gömülecekler. Şehitlerimiz var ama bilin ki binlerce de teröristi o çukurlara gömdük.

Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet asla. Neymiş o paralel devlet. Boşuna heveslenmesinler, Amerika'da 400 dönüm yer vermişler herhalde onların devleti orası. Legal görünüm altında, illegal işler yapan bu kişiyi bize gönderin diyoruz. Oradan ülkemin içini karıştırıyor. Bir kısmı kaçıp ABD'ye, Avrupa'ya gidiyor, bir kısmı da hapishanede yaşıyor.

Ülkemizin göçmenler konusunda fedakarlığını görmezden gelenler birkaç yüz göçmen yüzünden kapılarını kapattılar. Bombalar kendi topraklarında patlayınca demokrasiyi de özgürlükleri de rafa kaldıracak hale geldiler. Vize konusunda, Türkiye'ye terörle mücadele yasasını değiştirin diyenler, Avrupa Parlamentosu yanında açılan terörist çadırını kaldırsınlar."