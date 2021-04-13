Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'toplu iftar yasağı'nı duyurmasının ardından Külliye'de iftar verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Koronavirüs tedbirlerini duyurduğu açıklamasında, toplu iftarların yasaklandığını bir kez daha hatırlatmasının hemen ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında salgında ölüm ve yeni vaka sayıları nedeniyle 'kısmi kapanmaya' gidileceğini, yeni kısıtlamaların geldiğini duyurdu. "Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk gününde Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde iftar yemeği düzenledi.

Erdoğan Dijital Medya Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi."

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