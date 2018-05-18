Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs kararıyla ABD'nin eline masum Filistinlilerin kanı bulaştı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür" dedi. Erdoğan, ABD'nin İsrail katliamına zemin hazırladığını ve eline masum Filistinlilerin kanının bulaştığını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gazze’deki katliamın ardından ABD ve İsrail’e karşı atılacak adımları görüşmek üzere bugün İstanbul’da olağanüstü toplandı.

İİT İslam Zirvesi Konferansı'nın toplanma gerekçesine ilişkin Erdoğan, "İslam coğrafyasının siz değerli temsilcilerini aramızda görmek Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Kudüs sevdalılarına güç ve cesaret veriyor. Bugün İstanbul'da ilk kıblemiz, göz bebeğimiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne bir kez daha yapılan hoyratça saldırı nedeniyle bir araya geldik. Bugün İsrailli haydutlar tarafından katledilen Filistinliler için harekete geçmek, tüm dünyaya insanlığın halen ölmediğini göstermek demektir. Barışa sahip çıkmak demektir. Çünkü Kudüs, bütün Müslümanların onuru, izzeti, harimi ismeti, ortak emeği, mirasıdır. Aynı zamanda 3 semavi dininin de mukaddes beldesidir. Burada sadece Kudüs'ü işgal teşebbüsüne karşı tepkimizi ortaya koymuyoruz. Aynı zamanda 3 semavi dininin barış içinde bir arada yaşama idealine de sahip çıkıyoruz. Bölgemizi kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere dur diyoruz" diye konuştu.

"İyi niyetli ikazlarımız, akıl tutulması yaşayan muhataplarımızda karşılık bulmadı"

Erdoğan, "Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır. Kudüs, elinde 10 binlerce masum Filistinlinin kanı olan bir terör devletinin insafına bırakılmayacak kadar mukaddes, mübarek bir beldedir. Müslümanlar, Doğu Kudüs üzerindeki haklarından tek bir geri adım dahi atmayacaklardır. Nasıl 14 Mayıs insanlık tarihine kara bir gün olarak kazınmışsa 18 Mayıs da inşallah müşterek çabalarımızla insanlık onurunun kurtarıldığı bir gün olarak yazılacaktır. ABD'nin hukuk dışı, Kudüs kararının ilk işaretleri gelmeye başladığı andan itibaren ABD yönetimine gerekli uyarılarda bulunduk. Böyle bir adımın bölgede tansiyonu yükselteceğini, yeni gerginliklere, çatışmalara neden olacağını söyledik. Kutsal topraklarda bir tane taşı bile yerinden oynatmanın bile ciddi sorunlar doğuracağını ifade ettik. Bu tip tek taraflı, uluslararası hukuku çiğneyen, BM'nin altını oyan adımların sadece Müslümanlara, Hristiyanlara değil, Yahudilere de zarar vereceğini defalarca ifade ettik. Yanlışta ısrar edilmesi halinde tüm bölgenin çatışma iklimine gireceğini, bunun sorumlusunun da kararı uygulayanlar olacağını özellikle belirttik. Maalesef iyi niyetli ikazlarımız, akıl tutulması yaşayan muhataplarımızda karşılık bulmadı" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür"

Erdoğan, "Tüm uyarılara rağmen ABD, gerilim ve çatışmadan beslenen çevrelerin esiri oldu. İİT, BM Genel Kurulu'nun iradelerini dikkate almayan Amerikan yönetimi, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun ve bazı radikal evanjeliklerin kuyruğuna takılmayı tercih etti. Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür" dedi.

"Nazilere taş çıkartan yöntemlerle masum Filistinlilere saldırılıyor"



Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında her türlü işkenceye uğrayanların çocukları maalesef bugün adeta Nazilere taş çıkartan yöntemlerle masum Filistinlilere saldırıyor. İsrail de yıllardır Filistinlilere yönelik şiddet politikalarının hesabını hukuk önünde vermediği için gün geçtikçe pervasızlaşıp, azgınlaşıyor. 14 Mayıs, Filistin'in makus tarihine yeni bir Nakba günü olarak kaydolmuştur" dedi.

"ABD işgal politikaları ile Apartayt rejimine taş çıkarttı"

ABD'yi Kudüs kararı nedeniyle sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Gelinen noktada ABD işgal politikaları ile Apartayt rejimine taş çıkartan İsrail'i ödüllendirmiş, barış isteyen Filistin halkını ise cezalandırmıştır. Kudüs kararıyla, İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan ABD'nin eline, masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır" dedi.

"İsrail, katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermeli"



İsrail'in uluslararası yargı önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "İsrail, katlettiği masumların hesabını uluslararası yargı önünde mutlaka vermelidir. BM nezdinde de takipçisi olacağız. Maalesef adaletin tecellisi için atılan her adım Güvenlik Konseyi'nde Amerikan yönetimi tarafından veto ediliyor. Meseleyi yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürecek, inşallah burada tüm İslam ülkelerinin ve vicdan sahiplerinin desteğini alacağız. Geldiğimiz noktada hepimiz şu gerçeği çok iyi biliyoruz; kınamak, kızmak, bağırmak bugüne kadar işgal ve zulmü durdurmadığı gibi bundan sonra da durdurmayacaktır" diye konuştu.

"Amerika'nın Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisi"

Erdoğan, "Müslümanlar kendi haklarını alana kadar hiç kimse bize hakkımızı altın tepside ikram etmeyecektir. Amerika'nın Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir. Bu konuda bizler yeterli tepkiyi göstermezsek bunun çok daha kötüleri gelecektir. Elde edeceğimiz başarı Müslümanlar için bir dönüm noktası olacaktır. Önce kendimizi toplayacağız. Sonra toplanacağız, kenetleneceğiz. Bağımsız Filistin talebinden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. (DHA)