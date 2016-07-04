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Erdoğan: Yaşanan terör olayları, önlenenlerin yüzde 2'si kadardır

"Davamızdan vazgeçtiğimizi düşünen varsa büyük bu bir iftiradır!"

04 Temmuz 2016 01:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşanan terör olaylarının, önlenenlerinin yüzde 2'si kadar olduğunu söyledi. Erdoğan, İsrail ile varılan anlaşmaya yönelik eleştiriler için “Bizim, herhangi bir sebepten dolayı eğildiğimizi büküldüğümüzü, davamızdan vazgeçtiğimizi düşünen varsa çok büyük bir iftiradır. Tayyip Erdoğan 40 yıl önce nasıl düşünüyorsa, hissediyorsa, nasıl mücadele ediyorsa bugün de aynı şekilde davranıyor” dedi.

Erdoğan, İstanbul Dostluk Derneği’nin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği iftar programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Terör örgütlerinin hedefi ülkemizin ve milletimizin birliğini bozmaktır. Hamdolsun milletimiz bunu gördü.

Bağdat'taki terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Terör olayları bu mübarek ayda da milletçe yakamızı bırakmadı. Bizim için DAİŞ ile PKK'nın hiç bir farkı yoktur. Çünkü terör kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan, kandan beslenen bir yapıdır.

Tayyip Erdoğan 40 yıl önce nasıl düşünüyorsa bugün de aynı şekilde düşünüyor. Haklı davamızdan asla taviz vermedik.

Hiç bir zaman unutmayalım, son geçişmeler göstermiştir ki sizi teslim alan örgütlerden ayrılmanın tam zamanıdır.

Dün akşam Kilis'teydim. Pek çok arkadaşım gelmeseniz daha isabetli olur dedi. Ama orda yaşayan kardeşlerimin canı, benim canımdan daha ucuz değil.

Burada huzur var, rahat var. Ama elektriklerin yanmadığını düşünün. Yani İstanbul’un eski halini düşünün. Biz şu anda atılan adımın önemli olduğunu düşünüyoruz.

14 tonluk gelim ile Gazzeli kardeşilerimize yardım dağıtılacak. Her ay bir kaç gemi göndermekle devam edecek.

Aynı hedefe kilitlenmiş kişilerin yaptığı eleştiriler bizi üzüyor. kim ne derse desin biz bu yolda, kararlı bir şekilde devam edeceğiz. bizim Filistin’de, Gazze'de neler yaptığımızı ordaki kardeşlerimiz bilir. bun kimsenin bilmesine gerek yok.

Türkiye'nin önünde terör denilen bir musibet var mı? bir ekonomik taarruz var mı?

Avrupa birliği ülkeleri, müttefik dediğimiz devletler Türkiye'ye karşı ikircikli bir politika izliyor mu?

Bu adımları atmazsak Suriye'de işlerin daha kötüye gideceği açık. Bölgemizde yaşanan krizlerin düğümlerini çözeceksek biz çözeceğiz.

Biz Suriye'deki, Irak'taki kardeşlerimizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Ama şartların önümüze getirdiği şartlara göre politika belirlemekten de geri durmuyoruz. bir pazarlığın içine de girmedik asla girmiyoruz.

Makam mevki, mal mülk bunların hepsi geçici. Asıl olan kubbede hoş bir seda bırakmak.

Şu anda savunma sanayinde çok önemli adımlar atılıyor. bu adımlar bazılarını rahatsız ediyor. Biz Türkiye'yi 2013 hedefleriyle tanıştırdık. İnşallah 2071'i de torunlarımız gerçekleştirecek.

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