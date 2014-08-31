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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da konuştu, gazeteciler böyle takip etti

Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yapacağı konuşmada mikrofon krizi yaşanırken, ortaya bu görüntüler çıktı

31 Ağustos 2014 12:57

Cumhurbaşkanlığı görevini Abdullah Gül’den devraldıktan sonra ilk kez İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önünde kalabalık bir grup karşıladı.

Yaptığı konuşmanın ardından Kısıklı’daki evine giden Erdoğan’ı burada da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Erdoğan otobüsün üzerine çıkarak halka seslendi. Ancak konuşmasının başında mikrofon krizi yaşandı. Erdoğan’a verilen mikrofondan ses gelmeyince birkaç kez üzerine vurarak deneme yaptı.

Yanındaki görevliler bir süre mikrofonu düzeltmek için uğraştı ancak bu çabalar sonuç vermedi. Sorun çözülmeyince Erdoğan’ın koruma araçlarından biri otobüsün önüne çekildi. Koruma aracındaki megafonun mikrofonunu kullanmak istedi. Bu sırada bir görevli yeni bir mikrofon getirdi. Erdoğan bu mikrofonla da konuşmaya çalıştı ancak mikrofon yeniden arıza yapınca yaklaşık 4 dakika süren ardından koruma aracının megafonunun mikrofonuyla konuşmasına başladı.

 

Koruma aracına mikrofon tutuldu

 

Yaşar Kaçmaz'ın DHA'daki haberine göre, konuşmasının yaklaşık bir dakikasını böyle sürdüren Erdoğan mikrofonun arızası halledilince konuşmasına mikrofonla devam etti. Basın mensuplarının da konuşmayı daha iyi alabilmek için koruma aracının önündeki megafona mikrofonlarını uzatması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Erdoğan konuşmasında ise, "Durmak yok, yola devam.  Sizler 10 Ağustos’ta Cumhurun Başkanlığına bu kardeşinizi layık gördünüz. Sorumluluğumuzu zirve bir noktaya taşıdınız. Bundan sonraki süreçte de sizlere hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Milli irade olarak ortaya koyduğunuz 10 Ağustos tavrı hiçbir zaman unutulamaz. Sizler birçok oyunları bozdunuz. Bu oyunları bozmak suretiyle artık şunu ispat ettiniz. Milli irade her şeyin üstündedir dediniz. Milli iradeyi çalmak isteyenlere cevap verdiniz. Artık sadece ulusal değil uluslararası bazda da inşallah bu hizmet yolculuğumuz seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir hükümet el ele vereceğiz ve inşallah muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi taşıyacağız" diye konuştu.

 

‘Gündemi belirlenen değil gündem belirleyen bir Türkiye var’

 

2023 hedeflerinin yakalanacağını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 yılda ülkemizin geldiği nokta ortadadır. Nasıl bire üç, bire dört katladıysak bundan sonraki süreçte de yine bu artarak devam edecek. 2023 hedeflerini muhakkak yakalayacağız.  Bundan hiç endişeniz olmasın. Kendine güvenen, gündemi belirlenen değil gündem belirleyen bir Türkiye var.  Bunu böyle biliniz. Türkiyemizin artık kişi başı milli geliri 11 bin doların üzerine çıktığı ve 25 bin dolar hedefini yakaladığı bir ülke haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının ardından konutuna geçti.

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