Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)

ORGENERAL HULUSİ AKAR CAMİİ İBADETE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Camii\'nin ibadete açılışında yaptığı konuşmada, insanların öldükten sonra gidecek yerlerinin kabristan olduğunu belirterek, \"Bu dünya böyle. Onun için yaptığımız güzel işlerle anılacağız\" dedi.

Orgeneral Hulusi Akar Camii\'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bugün Kayseri\'de bir toplu açılış törenini bitirdik. Şu anda bu törenin manevi adeta çimentosu olan Hulusi Akar Camimizin açılışını yapıyoruz. Gerçekten, mimarisiyle özgün yerel bir mimari olması hasebiyle büyüleyici. Burada sadece tabii mescit, cami yok. Aynı zamanda bu kabristanın içinde külliye oluştu. Burada bir taraftan kabristana bakacağız. \'Hayat neymiş\' deyip bakacağız. Hepimiz ölecek miyiz? Ben ölmeyeceğim diyen var mı? Gideceğimiz yer kabristan. Benim boy fena değil, biraz büyük olacak. Defnettikten sonra en yakınlarınız bile kalmaz. Bayramda vesaire kabristana geldilerse geldiler. Bu dünya böyle. Onun için yaptığımız güzel işlerle anılacağız\" ifadelerini kullandı.

Hayırlı eserler bırakılması gerektiğini belirten Erdoğan, \"Hayırlı eserler bırakmanın gayretinde olalım. Bu kabristana Hulusi Paşamızın anne babası defnolmuşlar. Tüm kabristandakilerin ruhlarına inşallah Fatihalarımızı göndereceğiz. Böyle bir merasimi bugün gerçekleştirmiş oluyoruz\" dedi.

Ailesi ve adına yaptırdığı caminin açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise \"Cumhurbaşkanımız sağ olun, bu kadar yoğun programda açılışımıza geldiniz. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Orgeneral Hulusi Akar Camii ibadete açıldı.



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