Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri\'de katıldığı toplu açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun hastanede ameliyatların yapılamadığı iddiasını hatırlatak, \"Bu ne menem adamdır ya ? Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun\'\' dedi.

Özel uçakla Kayseri\'ye gelen ve Erkilet Askeri Havaalanı\'nda protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı\'nda aralarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar\'ın ailesi ve kendi adına yaptırdığı caminin de bulunduğu 41 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile eski bakanlar Mustafa Elitaş, İsmet Yılmaz ve Taner Yıldız\'ın da katıldığı açılışta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına, \'\'Dört ay sonra sizinle tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum \'\' diyerek başladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Siz, bizi hiç yalnız bırakmadınız. Hep beraber olduk. Rabbim bizi inşallah son nefesimize kadar birlikte olmayı nasip etsin. 24 Haziran\'da yüzde 72\'nin üzerinde oy oranı ile Kayseri yine yanımızda olduğunu gösterdi. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye\'yi şahlandırma çağrımıza destek verdiniz ve \'durmak yok yola devam\' dediniz. Bizde durmuyor tüm gücümüzle devam ediyoruz. Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Şehirlerimizin her birini kalkındıracak hizmetleri adım adım takip ediyoruz.\"

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Erdoğan, \"Kayseri\'ye son 16 yılda yaklaşık 26 katrilyon tutarında yardım yaptık. Eğitimde 4 bin 429 derslik, şehrimizde 68 bin öğrenci sayısı oldu. Sağlıkta 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde ameliyat yapılmıyormuş, yasaklanmıyormuş, Sağlık Bakanımız \'ameliyat yapmayın\' diyormuş. Bu hala SSK genel müdürü olduğu dönemi hatırlıyor. Bay Kemal artık o dönem yok. Bu ne menem adamdır? Sen ölüleri ele alıyordun. Bu adam SSK genel müdürüyken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü. Ölüleri rehin aldı. Böyle çileler çektik. Şimdi MR\'larımız, ultrasonlarımız, hastanelerimiz hizmet veriyor. Hastaneden memnun musunuz? Bay Kemal bak Kayseri ne diyor? Bay Kemal yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Akşam yalan, sabah yalan. Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. 5,5 ay sonra yerel seçimlerde sana gereken cevabı verecek. CHP\'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak\" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şu anda bir kısmı Kayseri\'de yetişen kahraman askerlerimiz sınır ötesinde başarı üstüne başarı kazanıyorlar. İdlib de stratejik başarıdan dolayı bizi kutladı. Ana muhalefet bir söz edebildi mi? Etmez. Zeytin Dalı Harekatı\'nda neredeyse önümüze geçecek kadar kopuk bir görüntü sergilediler. Onlar 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan ajanlarla bir araya geliyorlar. Bu ülkede ne kadar devlet düşmanı varsa el ele, koyun koyuna yol yürüyorlar. Ben bunları deyince beyefendi rahatsız oldu. Ben ispatla konuşuyorum. Ana muhalefetin başındaki zat güya adalet yürüyüşü yaptı. Kolundakiler ülke düşmanlarıydı. Son 17 yıldır ülkemizdeki ana muhalefet partisinin en büyük başarısı \'her evden bir oy\' diyerek, bölücü örgütün güdümündeki partiyi Meclis\'e sokmaktır. Bununla kalmadılar. Mahalli idareler seçiminde kimi belediyeleri onlara peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Türk milletini hiç tanımadıkları için yüzde 25\'in üzerinde oy alamadılar. Eğer teröre bulaşmış olanlardan belediye başkanı adayı çıkarırlarsa şu an kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse aynı ilkeyi işleteceğiz. Devletin parasını belediyeye verelim de, sonra para Kandil\'e gitsin. Yok öyle bir şey. Bitti o. Müslüman bir delikten bir kez sokulur. Bir daha asla. Biliyoruz ki yine akılları başlarına gelmeyecek. Bunların amacı ellerindeki mevcut milletvekilliği, belediye başkanlığındaki konumlarını korumaktır.\"

\'TAZMİNAT PARALARINI CEBİNDEN Mİ, CHP\'NİN KASASINDAN MI ÖDEDİ?\'

Kılıçdaroğlu\'ndan kazandığı tazminat davalarına da değinen Erdoğan, \"Kazandığım davalarda acaba ödenen paraları kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP\'nin kasasından mı ödedi? Bunu açıklamaya davet ediyorum. CHP\'lilerin bunu sorması lazım. Dertlenmek yok, çalışmak yok, mücadele etmek yok\" dedi.

\'GAZİ MUSTAFA KEMAL, BU HİSSEYİ CHP\'YE GİTSİN DİYE YAPMADI\'

CHP\'nin İş Bankası\'ndaki hisseleriyle ilgili olarak da Erdoğan, \"İş Bankası\'nda Gazi Mustafa Kemal\'in yüzde 28 olan hisse var ya. Gazi Mustafa Kemal, bu hisseyi CHP\'ye gitsin diye yapmadı. Devletin Hazinesi\'ne gitsin diye yaptı. Bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi\'ne devrini sağlamış olacağız. Tabi tutuştu. \'Biz kullanmıyoruz\' diyor. Bir de kullanacak mıydın? CHP\'li 4 kurul üyesini oraya atıyorsun. Bu süreç başladı. Bir an önce bu meclisimizden geçecek ardından İş Bankası bunu hazinemize ödeyecek. CHP seçmeni nezdinde bile itibarları kalmadı. Ya siyaset anlayışlarını değiştirecekler ya da tozlu raflara yerini alacak. Onun için 2019 seçimlerinde çalışmaya hazır mıyız? Onun için kadınlarımızın ve gençlerimizin sürekli çalışmasını istiyoruz. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olmak bize yakışmaz. 2019, 30 Mart\'ına kadar çok çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

FETÖ\'NÜN İÇİNDE KALANLAR KİM OLURSA CANLARINI YAKARIZ

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Terör konusunda bu ihanet çetesinin ülkemize verdiği zarar çok büyük. Sohbet, diyalog, eğitim diyerek nice vatandaşımızı düşürdüler. Bu örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı tarih 17-25 Aralık 2015. Şimdi ise ortaya konulan tüm delillere rağmen FETÖ içinde kalanlar, kim olursa olsun, ister babamız, ister evladımız olsun; canlarını yakarız, hukuk neyse onu da uygularız. Çünkü onlar bu ümmeti parçaladılar. Kardeşleri birbirine düşürdüler. Hala FETÖ\'yle mücadele konusunda vicdanları kanatan hususlar olduğunu biliyorum. Bir şekilde adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. Her gün yeni deliller bulunuyor. Yeni şifreler çözülüyor. Geçmişte Kayseri\'nin de FETÖ\'den çok çektiğini iyi bilirim. Bu ihanet çetesinin peşini Kayseri\'de de bırakmayacağız. Buradan finans sektörüne sesleniyorum: Lütfen kasalarla ilgili çalışmalarınıza iyi bakın. Bir gün mutlaka tüm hainler, ihanetlerinin hesabını ödeyecekler.\"

AKAR: HİÇBİR HAK VE MENFAATİMİZDEN GEÇMEYECEĞİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu radaya yaptığı konuşmada, \"Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Kayseri\'yi biliyor. Kayseri sadece sucuk, pastırma değil, Kayseri aklıyla, dürüstlüğüyle ülkenin kalkınmasına önemli katkıda bulunmaktadır\" diyerek, şunları söyledi:

\"Savunma sanayinde çok ciddi hamleler yapıldı. Savunma sanayimiz ordumuz için olmazsa olmaz. Savunma sanayimiz yüzde 70\'lere geldi. Bunun daha da artması lazım. Bütün bunların yanı sıra Kayserimiz, komandolarımıza ev sahipliği yapmaktadır. Ana tamirimiz Kayseri\'de. Komandolarımız, Erciyes gibi heybetli bir şehirde ülkemizdeki tehditlere karşı görevlerini yapmaktadırlar. Gücümüzün kaynağı ordu millet anlayışıyla çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizi her türlü tehdide karşı korudu. Bundan sonra da bu çalışmayı sürdüreceğiz. Alçakları kazdıkları çukurlara gömdü. Ülkemizi teröristlerden temizlediler. İdlib\'de yaşayan insanların refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz iyi komşuluk ilişkileri içinde çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir şekilde hak ve menfaatlerimizden geçmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. En son terörist bitene kadar terörle mücadelemiz devam edecek.\"

ERDOĞAN, İKİNDİ NAMAZINI AKAR\'IN CAMİSİNDE KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Melikgazi İlçesi Asri Mezarlık girişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yaptırılan camide ikindi namazını kıldı. Erdoğan, buradan da Erciyes Üniversitesi Akademik yıl açılış töreni için ERÜ Sabancı Kültür Sitesi\'ne geçti.

SELÇUKLU TARZI İNŞA EDİLEN CAMİ 800 KİŞİLİK

Toplam 1 milyar 640 milyon lira bedelle yapılan 41 tesis arasında bulunan cami, Hulusi Akar tarafından kendisi ve ailesi adına yaptırıldı. Kayseri Asri Mezarlık girişinde bulunan cami Selçuklu tarzı inşa edildi ve 800 kişilik.

Açılışı yapılan diğer tesisler ise şunlar; Bekir Yıldız Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Mimsin-TOKİ Yolu, Tuna Katlı Kavşağı, 30 Ağustos Katlı Kavşağı, Hulusi Akar Bulvarı Girişi Katlı Kavşakları, Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı, muhtelif yerlerde 19 ayrı köprü, Beyazşehir, Köşk, Talas ve Yemliha Sosyal Yaşam Merkezleri, kamu idareleri için yapılan binalar, ilçelere yapılan 118 kilometre yeni yol, Felahiye Toplu Ahır Projesi, yine ilçelere yapılan spor sahaları, çocuk oyun grupları, parklar, sulama tesisleri, kent merkezine 6 adet mini terminal binası, Büyükşehir Meslek Akademisi, Asri Mezarlık’ta yapılan çalışmalar, Erciyes’te yapılan sosyal tesisler, KASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon hatları ile 156 adet depo, kuyu ve arıtma tesisi.



