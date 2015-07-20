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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta konuştu

Erdoğan: Bu terörü icra edenleri huzurlarınızda şahsım, milletim adına lanetliyorum

20 Temmuz 2015 21:25

Resmi görüşmelerde bulunmak için gittiği Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde yaşanan katliamı kınadı. "Terörün dini yoktur. Terörün ırkı, milleti yoktur. Terörün vatanı yoktur" ifadeleriyle yaşananları kınayan Erdoğan, teröre karşı mücadelede uluslarası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

- Son gününü idrak ettiğimiz Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, bayramı milletimiz ülkelerimiz dost kardeş coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıslı kardeşlerimizin sevincini gururunu gönülden paylaşıyoruz. Kuşkusuz barış harekatı Kıbrıs için olduğu kadar tüm Türk milleti içinde tarihi bir dönüm noktasıdır.

- Bu vesileyle bugün saat 13:00 civarında Şanlıurfa Suruç ilçesinde bir terör vahşeti yaşadık. Bu terör vahşetinde 28 vatandaşımız ne yazık ki öldü. Yüze yakın vatandaşımız yaralı. Ve bu terörü icra edenleri huzurlarınızda şahsım, milletim adına lanetliyorum.

- Terörün dini yoktur. Terörün ırkı, milleti yoktur. Terörün vatanı yoktur. Ve teröre karşı uluslararası bir işbirliği içerisinde bu mücadelenin verilmesi gereği ortadadır. Ve bunu yıllardır hep söylüyoruz, ama söylemekle kalmayıp, artık icraata geçmenin zamanı geldiğini de özellikle ifade etmek istiyorum.

- Ölenlere rahmet diliyorum, yaralılara Allah’tan şifalar temenni ediyorum.

 

 

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