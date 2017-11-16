Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'ın TSK Kara Unsur komutanlığını ziyaret etti
ANKARA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti
16 Kasım 2017 00:44
ANKARA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.
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