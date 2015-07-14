Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Erdoğan'ın, konuğu olarak Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesi Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.

İkili ilişkilerin ele alındığı ve başta Suriye, Irak, Yemen, Libya olmak üzere bölgesel meselelerin değerlendirildiği öğrenilen 2 saati aşkın görüşmenin, Türkiye ile Katar arasında tesis edilen stratejik işbirliğinin geliştirilmesine, iki ülkenin kardeş halkları arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine vesile olmasını beklendiği belirtildi.