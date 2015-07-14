T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşme iki saatin üzerinde sürdü

14 Temmuz 2015 10:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Erdoğan'ın, konuğu olarak Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesi Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.

İkili ilişkilerin ele alındığı ve başta Suriye, Irak, Yemen, Libya olmak üzere bölgesel meselelerin değerlendirildiği öğrenilen 2 saati aşkın görüşmenin, Türkiye ile Katar arasında tesis edilen stratejik işbirliğinin geliştirilmesine, iki ülkenin kardeş halkları arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine vesile olmasını beklendiği belirtildi.

ETİKETLER

erdoğankatar şeyhigörüşmeortadoğuhuber köşkü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24