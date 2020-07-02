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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile görüştü

02 Temmuz 2020 16:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Erdoğan'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı yetkililer karşıladı. Sonrasında Erdoğan, Al Sani ile bir araya gelirken, ikiliye heyetleri de eşlik etti. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Ziyaret öncesi Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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