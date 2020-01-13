Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da ateşkesin kalıcı hâle gelmesi için çabalıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Conte, Libya'da ateşkesin kalıcı hâle getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'da yapılan görüşmelerin Berlin sürecinin altyapısını oluşturacağını belirtti. Başbakan Conte de "Moskova'daki gidişat üzerine bilgi aldık ve böyle bir imza atılacak kanaatindeyim ama tabii ki bu sadece bir adım, karmaşık bir süreç. Hemen zafer naraları atamayız. Mutlaka bu ateşkesin imzalanması ve ardından Berlin'de bir araya gelmek lazım" ifadelerini kullandı

Basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Sayın Putin ile çağrımız sonrası Libya'da ateşkes ilan edildi. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz. Bunun sonucu olarak anlaşma sağlanmasını temenni ediyoruz. İtalya'nın bu konudaki desteğine teşekkür ediyorum.

"Görüşmede İdlib'deki gerginliği azaltma konusundaki çabalarımıza İtalya'nın da desteğini beklediğimizi vurguladım.

"Görüşmemizde AB ilişkilerimizi de ele aldık.

"İtalya genel ihracatımız içinde 3., genel ithalatımızda 5. sırada yer alıyor. 20 milyar dolara yükselen ekonomik ilişkilerimiz bizi memnun etse de yeterli bulmuyoruz. Hedefimiz 30 milyar dolar. Bu hedefe birlikte yürümeliyiz. Sayın Conte'de bu iradeyi gördüm.

"Hükümetler arası zirve toplantısının bu yıl icra edilmesi konusunda mutabık kaldık.

"Malum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı 12 Haziran 2020'de Roma'da milli takımlarımız arasında olacaktır. İki takıma da başarılar diliyorum. O maçı beraberce izleyeceğimizin kararını da aldık. Herhalde iyi bir ev sahipliği yaparlar."

Conte de misafirperverlik için teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın Başkan Erdoğan ile birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkesle sonlandırması konusunda hemfikiriz. Türk-Rus beyanının önemli bir fırsat penceresi açacağına, bu şekilde BM himayesinde barışçıl bir sürece geçileceğini umuyorum. Ortak amaçlarımız var. Kordineli bir şekilde bilgi alışverişi yapmaya devam ederiz.

"Eğer uluslararası topluluk tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulamazsak, bu geçici bir ateşkes olabilir. Biz Berlin sürecinin önemli bir fırsat oluşturacağında mutabık kaldık.

"Önümüzdeki günlerde konferans toplanıyor. Bu sayede gerginlik yerini siyasal sürece bırakacak. Bu bize inandırıcılık da sağlıyor. Biz bütün Libyaylılara çağrıda bulunmak istiyoruz. Her hareketlerinde geleceklerini kararlaştırıyorlar. Müreffeh olmak istiyorlarsa, tam bir demokratik yaşama açılmak istiyorlarsa İtalya nezdinde değerli bir müttefik bulacaklar. Herhangi bir şekilde şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir. BM himayesi ve Berlin konferansında bizler bu çözümün parçası olarak varız.

"Ekonomik açıdan, ticari, kültürel açıdan da iki ülke son derece sağlam ve eski bağlara sahip. Vaatkar bağlara sahip ülkelerdir. Çok sayıda şirketimiz Türkiye'de faaldir ve son derece memnundur bu faaliyetlerinden. İtalya'da da çok sayıda tur şirketi çalışmakta. Türkiye'deki İtalyan şirketler 1400 kadar, büyük şirketler de var kobiler de var. İş birliği yapmak istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki reform sayesinde hep daha fazla yatırım yapmayı arzu ediyoruz. İnsan hakları konusunda da ben hukukçu olarak söylüyorum reformlar hep yardımcı oluyor diyebilirim. Bireyin haklarını gözeten reformlar her zaman yatırım ortamına destek olur."

Açıklamaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

(Moskova'da Sarraj, Hafter görüşmeleri)

Erdoğan, "Görüşmeler devam ediyor. Akşam saatlerinde görüşmeler sonuç verecektir ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgi aldım. Libya'da özellikle de Guterres yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM'nin burada bir görevlendirme yapması isabetli olacaktır. Berlin sürecine gelince liderler olarak bir araya geleceğiz. Bu süreçte de özellikle Libya'daki gelişmeler son bulur, barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı oluruz." dedi.

(Libya'da Kalıcı ateşkes için çözüm önerisi)

Conte, "Görüşmemiz sırasında Moskova'daki gidişat üzerine bilgi aldık ve böyle bir imza atılacak kanaatindeyim ama tabii ki bu sadece bir adım, karmaşık bir süreç. Hemen zafer naraları atamayız. Mutlaka bu ateşkesin imzalanması ve ardından Berlin'de bir araya gelmek lazım. Bir yandan herkesin davet edilmesi gerekir bir yandan katılımcı listesi sonsuz hale de gelebilir. Palermo Konferansı'nda ev sahibi bendim. Libya'daki bütün aktörleri de temsil niteliklerine göre davet ettim. İstedim ki herkes kendini ifade edebilsin ve katkıda bulunabilsin. Görüşmelerimizde Libya'nın aktörlerinin bulunması esastı. Libya'dan bahsederken Libya'nın olmaması olağan değil. İtalya her zaman kapsayıcılığı benimsedi. Bölünmemiş bir Libya, bağımsız ve egemen Libya amaç budur." dedi.

Erdoğan, "Her şeyden önce şu an itibariyle gelenlere baktığımızda Berlin'de güçlü bir katılım var. İnanıyorum ki güçlü bir netice de çıkacaktır. Bugün Moskova'da yapılan çalışmalar Berlin sürecinin altyapısını oluşturacaktır. Şu anda Moskova'daki çalışmaların içinde Hafter ve ekibi de var. Bütün bunların yanında da gerek Rusya tarafı gerekse Türkiye tarafı olarak bizler de başından itibaren bu işe verdiğimiz destekle ele almıştık. Bu sürecin ilk adımlarıydı. Şimdi de bugün yapılan toplantıyla güzel bir netice ortaya çıkacağının işaretlerini arkadaşlarımızdan aldık. Buradan çıkacak neticeyle metin ortada olacak. Bu metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin dostlarımızın geleceği için barış temelini oluşturmuş olur" ifadelerini kullandı.