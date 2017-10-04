Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Ekber Karabağ, Tahran, 4 Ekim, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere İran’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı İran ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker eşlik ediyor.

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Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi