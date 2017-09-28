Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Putin ile hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî davetle Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. İkili zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Rusya ile hemfikir olunduğunu ifade etti. Erdoğan, "IKBY'deki referandumun hiçbir meşruiyeti yoktur. Kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiçkimsenin bölgeyi tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Referandum sonraki hassas dönemde, IKBY'nin daha vahim hatalar yapmasının önünde geçmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu yıl içinde değerli dostum ile beşince kez bir araya geliyoruz. Bakanlarımız Rus mevkidaşları ile görüşüyor. İkili münasebetlerin güçlenmesi önemli. İki ülke olarak konsey toplantılarına önem veriyoruz. Önümüzdeki konsey toplantısında Putin'i tekrar ağırlayacağız."

Daha önce 100 milyar dolar gibi bir hedef belirledik. İkili ilişkilerimizde önemli konulardan biri de enerji. Türk Akımı ve Akkuyu projelerine önem veriyoruz. Bugün bazı aksamaları görüştük. Bugün Irak ve Suriye konularını mütalaa ettik. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünde hemfikiriz.

IKBY'deki referandumun hiçbir meşruiyeti yoktur. Kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiçkimsenin bölgeyi tehlikeye atmaya hakkı yoktur. Referandum sonraki hassas dönemde, IKBY'nin daha vahim hatalar yapmasının önünde geçmeliyiz. Değerli dostum Putin ile Suriye'ye ilişkin güncel görüşmeleri ele aldık. İdlib'e yönelik çalışmalarımızın yoğun bir şekilde sürdürmesi kararı aldık.

Cenevre'deki siyasi süreçten memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreci arkadaşlarımız ile sürdüreceğiz."

Putin: Suriye'de çatışmasızlık için önemli koşullar ortaya çıktı

Ortak basın toplantısında söz alan Putin, "Suriye'de çatışmasızlık ortamının oluşturulması için önemli koşullar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Önemli bir başarıya imza atıık. Bu, Sayın Erdoğan'ın girişimi sayesinde oldu. Çatışmasızlık ortamının oluşturulması için önemli koşullar ortaya çıktı. IKBY'de yapılan referandumu değerlendirdik. Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin değerlendirmelerini yaptı. İkili ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. 7 ay içinde yüzde 30 arttı. Bu sene kaybı telafi ettik. Türkiye'ye turist akımı dikkatimizi çekiyor, 11 kat arttı 2 buçuk milyon oldu.

Bundan sonra Sayın Erdoğan ile enerji alanında Akkuyu ve Türk Akımı projelerini değrlendirdik. Bütün çalışmalar zamanında ve programa uygun olarak ilerlemektedir.

Akkuyu'yu daha kısa sürede tamamlamak için çalışıyoruz. Ticari yatırım ilişkilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Bütün yasaklar kalkmıştır. Sayın Erdoğan ile yaptığımız görüşmeden dolayı teşekkür ediyorum.

Resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Putin'i makam aracından inerken karşıladı.

Karşılamanın ardından merdivenlerde, Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak poz veren Erdoğan ve Putin, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, ikili ilişkilere değinecek, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

Erdoğan'ın sözleşme imzalandığını ve kapora yatırıldığını açıkladıığı S-400 füze savunma sistemlerinin de bugünkü görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.



Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.