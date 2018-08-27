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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Erdoğan-May görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel konularla ilgili fikir teatisinde bulunuldu

27 Ağustos 2018 16:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün  gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş  teatisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltereBaşbakanı May, ikili ekonomik ve  ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati  çekti.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en  kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak  üzereSuriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.
 

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