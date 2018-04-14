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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

İhsan YALÇIN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'la telefonda görüştü

14 Nisan 2018 16:45

İhsan YALÇIN - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May\'la telefonda görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye\'deki son gelişmeler ele alındı. İngiltere Başbakanı May\'in Suriye rejimine karşı düzenledikleri operasyon hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye\'nin kimyasal silahların kullanımını öteden beri net bir şekilde kınadığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği zulmün sona erdirilmesi ve Suriye halkının kalıcı barış ve huzuru için tek yolun siyasi çözüm olduğunu belirtti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini de vurguladığı kaydedildi.


 

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