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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Erdoğan-May görüşmesinde Zeytin Dalı Harekâtı ele alındı

26 Ocak 2018 20:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye´deki son gelişmeler ve Türkiye´nin Afrin´e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye´nin söz konusu harekatı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı´nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini belirtti.

Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı´yla ilgili olarak İngiltere Başbakanı May´la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun, PKK/PYD, DEAŞ dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçladığını vurguladı. İngiltere Başbakanı May ise Suriye´de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye´nin DEAŞ´la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

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