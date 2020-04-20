Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market projesine hileli gıdadan 15 kez ceza alan Yavuz Mehmet Bulut atandı

Çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait Tarım Kredi Marketlere Genel Müdür olarak Yavuz Mehmet Bulut atandı. Genel Müdür Bulut'un kurucu olduğu Tadaban Gıda ve Anadolu Eksper Gıda, hileli ürün satışından ötürü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 kez ifşa edilmişti.

Halka güvenli ve sağlıklı gıdayı düşük fiyattan temin etmek amacıyla kurulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyük önem verilen Tarım Kredi Marketler’de ilginç bir atama yapıldığı ortaya çıktı.

Milli Gazete'nin haberine göre Tarım Kredi Marketler’e genel müdür olarak atanan Yavuz Mehmet Bulut’un kurucu ortağı olduğu TADABAN GIDA ve ANADOLU EKSPER GIDA’ya hileli gıda üretiminden dolayı bakanlık tarafından defalarca ceza kesilmesine rağmen yapılan hileli gıda üretiminden vazgeçmedi.

TADABAN GIDA tam 15 defa, ANADOLU EKSPER GIDA ise 5 defa Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği listede yer aldı. Diğer yandan DONELLO GIDA da birçok listede ismi ifşa edilirken, en son 2019 Ekim ayında yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde, 3 seri ürünüyle birlikte yer almıştı.

Halkın sağlığını hiçe sayan ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı tağşiş listelerinde hep ön sıralarda yer almış bir firmanın ortağı, Tarım Kredi Marketler’in genel müdürü oldu.

Genel müdür ve yardımcıları topluca görevden alınmıştı

Tarım Kredi Marketler’in bağlı olduğu Tarım Kredi Birlik genel müdür ve genel müdür yardımcıları geçtiğimiz ay topluca görevden alınırken, genel müdür yardımcılığına geçici olarak şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Okan Ateş atanmıştı.

Mehmet Okan Ateş’in de Nisan ayının başında görevden alınarak yerine şirkette genel müdür yardımcısı olan Yavuz Mehmet Bulut’un genel müdür olarak atandığı ortaya çıktı.

Bakan Pakdemirli "göz açtırmayacağız" demişti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha iki gün önce halkın sağlığı ile oynayan firmalara göz açtırmayacaklarını belirtirken, ortağı olduğu bütün şirketleri gıda sahtekârları listesinde yer alan bir ismin Tarım Kredi Marketler’e genel müdür olarak atanması, Bakan Pakdemirli’nin hileli gıdayla mücadele konusundaki samimiyetini de gözler önüne serdi.

Atama bakandan saklandı iddiası

Geçmişi gıda sahtekârlığında zirve yapmış kurucu firma ortaklıkları bulunan bir ismin halkın güven duyduğu marka olan Tarım Kredi Marketler’nin bağlı olduğu Tarım Kredi Birlik AŞ’ye genel müdür atanmasının, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de bilgi verilmeden yapıldığı iddia edildi.