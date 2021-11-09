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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lütfü Türkkan açıklaması sonrası iktidar kanadında 'fezleke' tartışmaları başladı

İyi Partili Türkkan, bir vatandaşa ettiği küfür sonrası grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti

09 Kasım 2021 07:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki açıklamaları sonrası iktidar kulislerinde, “fezleke” tartışmaları başladı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; fezleke için anayasanın 82. ve 84. maddeleri dayanak gösteriliyor. 82. maddeye göre milletvekilleri, devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamayacakları hükme bağlanıyor. Ancak söz konusu maddede “hakaret, küfür” suçu düzenlenmiyor. Bu nedenle iktidar kanadı, “söz konusu fezlekenin milletvekilliği göreviyle bağdaşmayan hal ve hareket kapsamında” değerlendirilebileceğini kaydediyor.

Türkkan’ın, “bir şehit yakınına küfür etmesinin anayasayla bağdaşmadığı, milleti temsil görevi üstlenen bir vekilin, millete hakaret edemeyeceği” ifade ediliyor. Fezleke için Tahir Gümren’in “Türkkan hakkında açtığı dava” da örnek gösteriliyor.

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