Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongreleri için kullandığı 'lebaleb' kelimesi marka oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Rize Kongresi'ndeki 'Salon lebaleb dolu' ifadesindeki 'lebaleb' kelimesi TPE'ye başvurularak tescillendi.

Karar Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu marka İstanbul’da kurulu dijital bir ekibin hayata geçirdiği ilk freelance start-up markası; ekip ayrıca ‘lebaleb.com’ alan adı haklarını da satın aldı.

Erdoğan, 15 Şubat'ta düzenlenen kongrede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizin demokraside, ekonomide geldiği seviye itibariyle, gördüğümüz için terör meselesini suhuletle sona erdirecek her adımı attık. Samimiyetle uzattığımız el terör örgütü tarafından ısırıldı. Milletimiz hep yanımızda oldu, hep destek verdi. İşte salgının olduğu dönemde bir kongre yapıyoruz, salon lebaleb dolu."

Lebaleb nedir?

‘Leb-a-leb’, Farsça kökenli tıklım tıklım ağzına değin dolu anlamında bir sözcük.