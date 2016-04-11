Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa bir lideri havalimanında karşıladı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gerçekleştireceği resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a düzenlediği resmi ziyarette kendisini havalimanında karşılayan konuk Kral'ı aynı şekilde havalimanında karşıladı. Böylece Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez bir lideri havalimanında karşılamış oldu.

Sputnik’in haberine göre, Kral Selman'ı taşıyan özel uçak saat 16.30'da Esenboğa Havalimanı'na geldi. Uçağa yanaştırılan yürüyen merdivenden inen Kral Selman'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a 2 Mart 2015'te düzenlediği resmi ziyarette kendisini Riyad'da havalimanında karşıladığı gibi havalimanında karşıladı. Karşılamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve öteki ilgililer de hazır bulundu.

Askeri tören mangasının önünden geçen Erdoğan ve Kral Selman, gazetecilerin talebi üzerine birlikte poz verdikten sonra Şeref Salonu'na geçti.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman aynı makam aracına binerek Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.

Konuk Kral'ın resmi ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Suudi Arabistan Kralı Selman, Ankara'daki temaslarının ardından, 14-15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi'ne katılacak.