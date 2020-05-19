Erdoğan'dan Ilısu Barajı açıklaması: Bu dev eser GAP'ın en önemli unsurlarından; ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, Ilısu Barajı'na ilişin yaptığı açıklamada, "Bu dev eser GAP projemizin en önemli unsurlarından; ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz" dedi.

Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal mesafe konusunda törene katılanları uyararak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'ye seslenerek "Bekir Bey maskesi olmayanlara da maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki, milletimizden de tedbir isteyelim. Çok yakınız. Birbirimize çok yakınız. Maske, mesafe, temizlik. Bu üç şey çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Aziz milletim, kıymetli Mardinli, Şırnaklı, Batmanlı kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Özellikle Veysel Eroğlu Bey'e çok çok teşekkür ediyorum, mühendisinden işçisine herkesi kutluyorum. Her aşamasında pek çok engelleme ile karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Terör örgütlerinden yurt dışındaki finans kuruluşlarına kadar engel olmak isteyen herkesin bugün ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum. Buradan yararlanacaklar için bugün bayram günüdür. Muhalefet, aşırı muhalefetler merek ediyorum bugün acaba ne diyecekler. Enerji imkanlarına kadar her şey burada. Karşımızda 18 yıldır tavizsiz uyguladığımız siyasetin somut bir örneği duruyor. Kendi ülkesini yabancılara şikayet edenlere verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eserdir. Ilısu'dan esecek barış rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca dalga dalga kendini hissettirecektir.

"Bu dev eser GAP projemizin en önemli unsurlarından"

Bu dev eser GAP projemizin en önemli unsurlarından. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik.

"Cumhur İttifakı olarak dimdik yürüyeceğiz; 17 baraj açılışını daha yapacağız"

Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız.

(Ilısu Barajı) Yıllık enerji kapasitesi 4.1 milyar kilovatsaat olan ilk etapta birinci ünitesini hizmete alıyoruz. Yıl sonuna kadar Ilısu'yu tam kapasite faaliyete geçireceğiz. Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar özenle korunmuştur. 'Çiftçilere ne yaptınız?'. işte suya hasret topraktan çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Ne yaptığımızı gördün mü bay Kemal? Mardin, Siirt ve Şırnak'taki vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Herhalde bu terör örgütleri sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum.

"Üreticilerimiz için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması yok"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması dışındaki kesimler teker teker sayılmıştır. Tarım ve hayvancılık kesimi de vardır. 23-26 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalanlar arasında bitki ve hayvan işiyle iştigal eden vatandaşlarımız da bulunuyor. Üreticilerimiz için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Biz bu süreçte inşallah arka arkaya bazı hastanelerimizin açılışlarını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi perşembe günü inşallah Başakşehir'de açacağımız Çam ve Sakura şehir hastanesidir. 2500 yataklı bu hastanemiz çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır. Yeşilköy'de acil bir hastane bu da yine Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi olacaktır. Bunun yanında aynı gün bir açılış daha Hadımköy'de yapacağız. Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş. Sancaktepe'de de Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapacağız o da 1000 odalı. Bu hastaneler bizim uluslararası alanda bir sağlık merkezi haline getirdiğimiz Türkiyemizin, Sancaktepe'deki askeri havaalanına inecek o hastaneye geçecek. Yeşilköy'de aynı şekilde.