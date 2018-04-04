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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 10.55'te başladı

04 Nisan 2018 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından, iki lider Türkiye ve İran bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeği sonrasında Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 10.55'te başladı. 

Görüşme sonrasında Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki lider en son İstanbul'da bir araya geldi

Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

 

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