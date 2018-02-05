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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus bir araya geldi

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti

05 Şubat 2018 15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da törenle karşılandı. Erdoğan için, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmek üzere geldiği Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi.

Erdoğan'ın ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti.

Törende, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu.

Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi başladı.

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