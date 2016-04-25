Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaşmadı

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 54. yıldönümü için düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tokalaşmadı.

Anayasa Mahkemesi'nin 54'üncü Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. AYM Başkanı Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yüksek Mahkeme binasındaki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törenin yapıldığı salona girerken bakanlar ve diğer protokol üyeleri ayağa kalktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da anons üzerine ayağa kalktı. Erdoğan, bakanların elini tek tek sıkarak selamlaşırken, son günlerde kendisini sert bir dille eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadan yerine oturdu. Başbakan Davutoğlu ve Meclis Başkanı Kahraman'ın Kılıçdaroğlu'yla tokalaştığı görüldü.

“Önemsenecek bir konu değil…”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmaması konusunda, "Ellerim de temiz, gönlüm de temiz, kalbim de temiz. Kin, başkaları yüreğinde besliyorsa onu herhalde insan yerine koymamak lazım" dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanının el sıkmama konusu çok önemsenecek bir konu değil. Şöyle bakıyorum, bu topraklar Mevlana'yı yetiştirdi, Hacı Bektaşı Veli'yi yetiştirdi, Yunus Emre'yi yetiştirdi. Bu topraklarda bize kin tutmamamız gerektiğini söylediler. Kinin insana özgü bir olay olmadığını bize öğrettiler. Ben o gelenekten geliyorum, o inançtan geliyorum. Ellerim de temiz, gönlüm de temiz, kalbim de temiz. Kin, başkaları yüreğinde besliyorsa onu herhalde insan yerine koymamak lazım."