Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Melih Gökçek'ten ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda istifa tartışmalarıyla gündeme olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Görüşmenin kendi talebi üzerine yapıldığını belirten Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısına yapılacak müze ve diğer projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdiğini aktardı.

Gökçek açıklamasında, “Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim, bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir’in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine” ifadelerine yer verdi.

Selvi: İstifa süreci başladı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, görülmenin gerçekleştiği sıralarda CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "İstifa süreci başladı. Erdoğan'ın Gökçek'le görüşerek birlikte yol almaları çok önemli bir durum. Bu görüşmeden sonra Gökçek'in makul sürede istifa edeceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın Gökçek ile görüşmesinden önce istifasını istediği iddia edilen bir diğer isim olan Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur ile görüştüğü bildirildi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Edip Uğur'un Twitter hesandaki "Balıkesir Belediye Başkanı" ibaresini kaldırdığını söyledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin MYK'sında yaptığı konuşmada Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istediği öne sürülmüştü.

AKP Grup Toğlantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği yolundaki iddiaya ilişkin olarak "Şu an böyle bir şey yok, ama olmayacağı anlamına gelmez" açıklaması yapmıştı.

"İstifa ya da görevden alma sorun olarak görülmemeli"

Erdoğan İran ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Bizim siyasi partimiz, aynı zamanda bir davadır. Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar. Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor? Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, bir çok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım var şerefim var’ dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek 'Algı operasyonu' demişti

Milat Gazetesi'ne konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa iddialarına ilişkin olarak “Şer odaklarına ve fitne çabalarına asla izin vermeyeceğini” söylemişti. Gökçek, "Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olmanın herkesin görevi olduğunu da vurgulayan Melih Gökçek, "Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye'nin değil ümmetin lideridir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar" demişti.