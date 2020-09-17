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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz'i görüştü

17 Eylül 2020 20:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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