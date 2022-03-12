Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. AA'nın aktardığına göre, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.