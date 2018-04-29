Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e asker göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters haber ajansına verdiği röportajda, Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri kapsamında, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib eyaletine asker gönderileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu toplantısı kapsamında New York'ta bulunan Erdoğan röportajda "Çatışmasızlık bölgeleri anlaşması umut vaadeden bir fikirdi… Rusya İdlib'in dışında, Türkiye de İdlib'in içinde güvenliği koruyacak" dedi.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında konunun gündeme geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı "Görev kolay değil… Barışı sağlamak için teröristlerin kökünü kesin olarak kurutma konusunda ne gibi ek tedbirler alınması gerektiğini Putin ile görüşeceğiz" diye konuştu.

Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri anlaşması Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleriyle kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Pazartesi günü gerçekleştireceği referandum nedeniyle, IKBY'ye yaptırımlar uygulamak da dahil olmak üzere karşı tedbirler almanın gözden geçirildiğini de söyledi.

IKYB, referandumun yerini tutacak bir alternatif sunulmadığı takdirde referandumu yapmakta kararlı olduğunu söylüyor.

Türkiye, İran ve Irak ise bağımsızlık referandumunun Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadeleyi zayıflatabileceği ve bölgede yeni çatışmalar çıkarabileceğini savunuyor.

ABD de IKBY'ye referandumu erteleme çağrısı yapmıştı.

Türk Silahlı Kuvetleri'nin (TSK) Irak sınırında tatbikatı sürerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun Irak ve Suriye tezkeresi için Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacağı açıklandı.

Süresi 30 Ekim'de dolan tezkerenin görüşülmesinin öne çekilmesi, IKBY'ye bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Cuma günü ise Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ardından Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Erdoğan röportajda "Ne tür yaptırımların uygulanması ve ne zaman uygulanması gerektiğini gecikmeden ele alacağız" dedi. Yaptırımların içeriği konusunda detay vermedi.