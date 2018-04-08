Cumhurbaşkanı Erdoğan: İbrahim Tatlıses sağ olsun coştu...

Partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılarla birlikte Hatay'daki sınır karakoluna yaptığı ziyare değinerek, "Sınıra gittik Reyhanlı'ya orada İbrahim Tatlıses sağolsun coştu. Yaylalar askerin türküsüdür ama o yaylalarda bırakmadı.Ne dedi? 'Afrin'i dolaş da gel.' Orada da bırakmadı, 'Münbiç'i dolaş da gel' dedi'' dedi.

''Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya. Hatta biz yolculuk paralarını da veririz'' diyen Erdoğan, "Bu vatana bu vatanı sevenler lazım" ifadesini kullandı.

Suriye ordusunun Doğu Guta'ya yönelik kimyasal saldırısını Erdoğan, "Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz" sözleriyle değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Gelin Van'da otellerin sayısını artıralım. İran Cumhurbaşkanı Ankara'daydı dediler ki 'Biz Van'a turist gönderiyoruz.' Son 15 günde gelen turist sayısı 169 bin. Biz altyapımızı yaparsak İran'dan Van'a Ağrı'ya Iğdır'a çok gelecek insan var.

Sınıra gittik Reyhanlı'ya orada İbrahim Tatlıses sağolsun coştu. Yaylalar askerin türküsüdür ama o yaylalarda bırakmadı. Ne dedi? 'Afrin'i dolaş da gel.' Orada da bırakmadı, 'Münbiç'i dolaş da gel' dedi.Biz önce Fırat Kalkanı Harekatı ile bir adım attık ondan sonra Afrin ile ilgili adımımızı attık. Oradaki mazlumların ahını dindirene kadar devam. Afrin'de bugün son rakamları aldım 4017 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca Kuzey Irak'ta 323 teröristi yurtiçinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk.

Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz.

Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok. Biz, demokrasiye saygılıyız ama devletin ve milletin imkanlarının terör örgütüne peşkeş çekilmesine göz yumamayız."

2019'a hazır mıyız? Birbirimizi yaradandan ötürü seveceğiz. Türk de Kürt de Laz da Boşnak da hepsi kardeşim. 81 milyon kardeşiz. Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya. Hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana bu vatanı sevenler lazım. Bu devletle bütünleşenler sağlam işte burada bak görüyoruz şimdi. PYD, YPG ne hale geldiler gördünüz. Bitti. İnlerine gireceğiz dedik girdik mi? Bitti. Van'ın belediye başkanı su getirmedi su. Biz Devlet Su İşleri'ni burada görevlendirdik dedik ki benim Vanlı kardeşime su getireceksin'' ifadelerini kullandı.