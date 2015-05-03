Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'yi yuhalattı, 'güzel ama sandıkta gösterin' dedi

Diyarbakır ziyaretinde toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP'ye atfen söylediği "Birileri çıkıyor, 'Kürtlerin temsilcisi biziz' diyor" sözleri üzerine kalabalıktan yükselen 'yuh' seslerini duyunca, "Bu yuhlar güzel de, demokraside bu yuhların asıl atılması yer belli değil mi?" dedi.

Erdoğan, Batman'ın ardından Diyarbakır'a giderek burada toplu açılış törenine katıldı.

Konuşması boyunca HDP'ye yüklenen Erdoğan, HDP'yi yuhalayanları bu tepkilerini sandıkta göstermeye çağırdı.

Erdoğan şunları söyledi:

Biri çıkmış “Kürtlerin yegane temsilcisi biziz” diyor. (Kalabalıktan gelen yuh sesleri üzerine - T24) Bu yuhlar güzel de, bu yuhların asıl atılması yer belli değil mi? Yıl 2001… Partimizi kuruyoruz, ben Anadolu’yu dolaşıyorum, Güneydoğu Anadolu… Buralara geldim. Şehrin bütün kanaat önderlerine şunu sordum, benden ne istiyorsunuz, bize dediler ki, OHAL’i kaldır bize yeter, dedim ki, inşallah ilk işimiz bu olacak.

Ne oldu, 2002’de seçim yapıldı. Abdullah Gül bey başbakan… İlk ay OHAL’i kaldırdık. Kim kaldırdı OHAL’i, biz kaldırdık… Yeter miydi, bize göre yetmezdi. Biz ne dedik? Eğitimde, sağlık, adalette, emniyette yükselen bir Türkiye. Batıda ne varsa, Diyarbakır’da da, Batman’da da o olacak dedi.

Şu anda eğitimde yavrularımız rahatlıkla okuluna gidebiliyor mu? Bütün kitaplarını bulabiliyor mu, akıllı tahtalar asılmaya başlandı mı, bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar yavrularımıza verilmeye başlandı mı, başlandı.

Bitmedi… Bunlar yeterli değil. Dedik ki tüm Türkiye’de üniversite olacak. Şimdi soruyorum, “Biz Kürtlerin temsilcisiyiz” diyenler, bu okulları siz mi kurdunuz, kitapları siz mi verdiniz?