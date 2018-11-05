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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi

05 Kasım 2018 21:00

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışının ardından, Sütlüce\'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan burada 4 saati aşkın bir süre kaldı. Erdoğan daha sonra İl Başkanlığı\'nın yakında bulunan Haliç Kongre Merkezi\'ne geldi. Erdoğan\'ın makam aracından kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı. 


Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler
- Erdoğan\'ın el sallaması
- Detaylar
 

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