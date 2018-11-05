CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nun açılışının ardından, Sütlüce\'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan burada 4 saati aşkın bir süre kaldı. Erdoğan daha sonra İl Başkanlığı\'nın yakında bulunan Haliç Kongre Merkezi\'ne geldi. Erdoğan\'ın makam aracından kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı.



Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan\'ın el sallaması

- Detaylar

