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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

ANKARA,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselinin Beştepe'de düzenlenen galasına katıldı

13 Mart 2018 03:47

ANKARA,(DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselinin Beştepe\'de düzenlenen galasına katıldı.
Gurbet Kuşları belgeselinin Beştepe\'de düzenlenen galasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve çok sayıda davetli katıldı.
Belgesel, \'Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikâyesi\' temasıyla 12 Eylül 1980 askerî darbesi ve 28 Şubat postmodern darbe sürecinde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle yurt dışına gidenlerin zorlu yaşam mücadelelerini konu ediniyor. 80 dakikalık belgeselde, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 20 katılımcı ile yapılan röportaj ve çekimler yer alıyor.
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