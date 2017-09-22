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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşme iyi geçti

Nafiz Albayrak / New York, 22 Eylül (DHA) – ABD Başkanı Trump ile ABD’nin New York şehrinde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında görüşmenin iyi geçtiğini söyledi

22 Eylül 2017 04:45

Nafiz Albayrak / New York, 22 Eylül (DHA) – ABD Başkanı Trump ile ABD’nin New York şehrinde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrasında görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.
İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel meselelerin çözümü için işbirliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı duyuruldu.
Ayrıca, iki liderin 25 Eylül tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin gerçekleştirmeyi planladığı referanduma karşı olduklarını ifade ettikleri ve bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağını vurguladıkları duyuruldu.

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