Erdoğan: Seçilme yaşını 18'e düşürelim, parlamento sürecini askerliğe sayarsın olur biter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de seçilme yaşının 18'e indirilmesi gerektiğini savunarak, "Ahmet Bey'e 'Ne yapalım edelim seçilmeyi 18'e indirelim' dedim. Bahane hazır askerlik ne olacak? Parlamento sürecini askerliğe sayarsın olur biter, pratik zeka bunu üretir. Polislere de böyle yaptık. Bedelliyi parayla yapıyorsun, alternatif çok. Fatih, İstanbul’u fetih ettiğinde kaç yaşındaydı" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil, son devletimizdir" diyen Erdoğan, "Biz bir kabile ya da göçebe devleti değiliz" diyen Erdoğan, "Biz devletler inşaa etmiş, medeniyeti güçlü olan bir devletiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstiklal harbimiz başta olmak üzere, Çanakkale'de, Yemen'de, Trablusgarp'ta şehit olan tüm askerlerimize allahtan rahmet diliyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Bu salondan sizlerin vasıtasıyla tüm gençlere sevgimi yolluyorum. Tahrir meydanının kahraman gençlerini, Gazze'nin çileli gençlerini özellikle selamlıyorum. Değerli genç kardeşlerim, tarih hem bir güçtür hem de ibret vesikasıdır. Milletler tarihten aldıkları güçle yaşarlar. İnsan, tarihinde sadece geçmişini değil, geleceğini de arar. Nereden geldiklerini bilmeyenler, nereye gideceklerini de bilemezler. Bir millet ancak geçmişini bildiği takdirde özgürleşebilir.

‘Tarihimizden koparıldık’

Koskoca bir millet kendi geçmişi ve değerlerinden kopartılmak istendi. Dilimizden kopartıldık. Bir şah damarı kesilirse o canlı yaşayamaz. Bizim şah damarımız kesildi. Bin yıllık tarihi okuyamıyoruz. Osmanlıca'nın tekrar öğretilmesini isteme sebebimiz, tarihimizi ve geçmişimizi öğrenmemiz gerektiğidir.

Geçmişe dayalı bir gelecek inşaa edemezseniz bitersiniz. Birileri 150 yıldır ısrarla bizi kökümüzden koparmaya çalışıyor. Kendimize aydınlık bir gelecek kurmak istiyoruz bunu köklerimizle yapabiliriz. Bizim çabamız aradaki eksikleri gidererek milletimizle geçmişimiz arasında köprü kurmaktır. Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil, son devletimizdir. Biz bir kabile ya da göçebe devleti değiliz. Biz devletler inşaa etmiş, medeniyeti güçlü olan bir devletiz.

‘Ahmet Bey'e de söyledim’

Türkiye'de seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30'du. Burada bir mantıksızlık var. Asıl zor olan seçmektir. Avrupa'da bu konuda incelemelerde bulundum ve gördüm ki biz çok gerilerdeyiz. Gençlerimize güvenmemiz gerekiyor. Ahmet Bey'e de söyledim. "Ne yapalım edelim seçilmeyi 18'e indirelim" dedim. Bahane hazır askerlik ne olacak? Parlamento sürecini askerliğe sayarsın olur biter, pratik zeka bunu üretir. Polislere de böyle yaptık. Bedelliyi parayla yapıyorsun, alternatif çok. Fatih, İstanbul’u fetih ettiğinde kaç yaşındaydı.

‘Bu millet sadece seccede diz çöker’

19 Mayıs 1919!da mücadele azinden başka hiçbir şeyi olmayan bir millet, 29 Ekim 1923'de mücadelesindeki başarısını dünyaya ilan etti. Azimle ve inançla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Yeni Türkiye'nin çekirdeğini oluşturan ruh işte budur. 96 yıl sonra bugün bir kez daha diyoruz ki, bu millet sadece rükuda eğilir, sadece seccede diz çöker. Sakın kula kul olmayın. İster cumhurbaşkanı ister para babaları olsa Bu milletin gençlerine dalkavukluk asla yakışmaz.

Ülkemizin 92 yıldır devam ettirdiği kalkınma ve büyüme mücadelesini 19 mayıs ruhuna sahip çıkmak 2023 hedeflerine sahip çıkmak demektir. 2053'ü ben göremeyeceğim ama bu gençlik allahın izniyle görecek.

Türkiye ne zaman şahan kalkacak olsa milletimizi arasına nifak sokarak birbirine kırdırmak istediler. Birbirine tahammülü dahi edemeyen gençlerin nasıl karartıldığını gördük. Kahramanmaraş'ta, Çorum'da bu ülkenin evlatları heba oldu. Kirli güçler yine devreye girdi ve gezi olaylarını yaşadık. Neymiş ağaçları kesiyormuşuz. Dert aslında başkaydı. Hani bitanesi çıktı diyor ya "hala anlamadınız mı olay ağaç değil" diyor. Olay gençliği birbirine düşürmek.